¿Cómo aprovechar al máximo este verano? Acá algunos tips para el cabello y moda

Cuidar el cabello, usar lentes de sol para proteger los ojos y usar ropa fresca para los días de calor pero con mucho estilo, con sólo algunos de los elementos clave para disfrutar este verano.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El verano llegó y con él las vacaciones o las escapadas de fin de semana ya sea a la playa, a algún Pueblo Mágico o un momento de descanso o de entretenimiento en la ciudad en la que se vive día a día, pero para disfrutar al máximo el verano y lucir muy bien acá compartimos algunos consejos de belleza y moda que pueden hacer la diferencia.

Cabello limpio y fresco

El verano es la época más calurosa del año y con ello agentes externos como el viento, la contaminación y los intensos rayos UV, son factores que dañan el cabello, además de ir a la playa o meterse a la piscina. Algunos de los estragos que deja esta temporada en el cabello son la resequedad, encrespamiento, falta de brillo y luminosidad.

Una opción es el shampoo en seco que ayuda a eliminar la grasa capilar y refrescar el cabello al instante sin necesidad de usar agua, esto es clave en la playa o albercas. Batiste compartió algunos consejos:

– Adiós a exceso de grasa: Existen productos que ayudan con el exceso de grasa, una opción es el dry shampoo de Batiste que además neutralizar malos olores gracias a su fórmula hecha a base de almidón de arroz.

-Peinado más estilizado: A veces el beach wave look se ve espectacular, sin embargo, hay que lavar el pelo. Un shampoo en seco ayudará Batiste tu a mantener fresco el pelo entre lavadas, y le dará un toque de volumen y textura para que no se vea aplastado.

-Ahorrar tiempo: Sólo hay que agitar la lata antes de usar, separar el cabello en secciones y rocíar en las raíces, masajear con las yemas de los dedos y peinar como de costumbre. El shampoo de Batiste tiene cuatro aromas disponibles: Original Fresco, Blush Floral, Tropical Coco y Fresh Cítricos.

Piel suave y radiante

Dejar o no el vello en la piel es una decisión personal, sin embargo, para quienes desean quitarlo y buscan una piel suave existen opciones como cremas para depilar, cera, el rasurado o la depilación laser, cada una tiene sus pros y contras, por ejemplo: la depilación láser puede hacer que la piel sea más sensible al sol y una de las recomendaciones es no asolearse algunas semanas tras la sesión, es una gran opción que disminuye mucho el vello pero hay que tener en cuenta todo, mientras que la depilación con cera puede aumentar el riesgo de desarrollar manchas en la piel si ocurre una exposición al sol sin protección, eso sí, el vello tardará más en crecer; también hay productos desarrollados para remover el vello con tecnología.

Existen opciones para usar en casa, como los Finishing Touch Flawless, productos profesionales de alta tecnología para la remoción de vello sin causer irritación ni dolor; beauty tools hechos con oro de 18K, material que reduce las reacciones alérgicas mientras que aumenta su tiempo de durabilidad y resistencia. Tienen productos específicos por ejemplo para el rostro, este remueve el vello facial al instante, sin irritación y sin dolor, cuenta con un cabezal flotante que se adapta a las curvas del rostro para eliminar el vello en su totalidad, es hipoalergénico y no causa irritación.

Gafas de sol

En verano las gafas de sol ayudan a proteger los ojos además de ser un accesorio básico. Existen opciones para todos los gustos y Sunglass Hut compartió algunas gafas perfectas para cada estado de ánimo y estilo, de lo elegante a lo deportivo, pasando por lo vanguardista y lo clásico sin olvidar si es de día o de noche. Hay 12 combinaciones de colores únicas de los estilos más amados, como Ray-Ban, Versace, Oakley, Burberry y muchas más.

-Aventurero: Para dar un paseo en bicicleta o practicar yoga al aire libre, la versatilidad de estas gafas añadirá un toque especial a cualquier summer look. Las siluetas deportivas combinan funcionalidad y estilo con modelos como el Oakley OO9406, Costa 6S9018 y Oakley OO9126.

-Divertido: Armazones y lentes de colores con formas únicas y tonos brillantes, estas gafas añaden un toque extra divertido al atuendo. Las formas divertidas oversized son la manera perfecta de añadir estilo a cualquier look. Modelos como Burberry BE4397U.

-Clásico e icónico: Los estilos clásicos son perfectos para cualquier look y nunca pasan de moda. ​Se adaptan a la forma del rostro y sus armazones cuadrados y redondos crearán un look atemporal durante todo el verano como Ray-Ban RB2140 y Persol PO0649.

Prendas inspiradas en Frida Kahlo

SHEIN lanzó una colección inspirada la artista mexicana, reinterpreta su obra y la plasma en una serie de piezas únicas de nuevos talentos: 12 diseñadores con un estilo único para que plasmarán el espíritu de este ícono en 71 de las 162 piezas. Fer Patiño, Furnanda, Isela Cos, Israel Jasso, Miranda Gaviño, The Perfect Party, The Lofty Mom, Verónica Ramírez, Yumiko, De la Paz, Pompi García y Panuco fueron los encargados de añadirle el toque creativo a este magnífico lanzamiento, que capta la obra de Frida y lo mejor del verano.

Por supuesto que las siluetas basadas en el guardarropa de la artista no podían faltar, no sólo en los estampados florales de los vestidos, pantalones y demás piezas que la conforman, sino también en las prendas que emulan los outfits que la han distinguido hasta la fecha. También hay un kimono que mezcla lo mejor de 2 culturas y muchas piezas y conjuntos inspirados en el estilo oriental, así como siluetas dignas del couture francés, guiños al Caribe, entre otras.

Colección de estilo relajado

La colección Preserve the Past presenta una gama de calzado, prendas y accesorios que combinan elementos retro con un toque moderno, evocando a la nostalgia, el deporte y la esencia nostálgica del running, resaltando un estilo más relajado. La colección Preserve The Past de Reebok es el resultado de un cuidadoso trabajo de diseño, cada pieza está inspirada en el icónico calzado de running tradicional de Reebok, el Classic Leather, que con un diseño atemporal adaptable, ha logrado dejar huella y convertirse en una pieza emblemática.

La gama de versiones de las Classic Leather en esta colección da vida a una combinación única de colores y texturas para crear resultados visualmente impactantes. Desde tonos suaves hasta mezclas audaces y vibrantes, ‘Preserve the Past’ tiene una propuesta para todos los gustos. En esta colección también hay prendas y accesorios que complementarán el look, desde chamarras hasta calcetines y cangureras con la esencia de la nostalgia y el estilo vintage.