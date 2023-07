BITS | Previo: Wrestlequest, una carta de amor a la lucha libre

Wrestlequest está ambientado en un mundo de lucha libre, lleno de personajes tanto principales como secundarios que hacen referencia o parodias a viejas estrellas del mundo de la lucha libre estadounidense de los años 90.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Este juego es especial para quienes crecimos viendo la lucha libre, no sólo a nivel nacional, sino también la marca de la WWE y sus diferentes variantes como Smackdown, Raw o la no tan afortunada ECW , sus personajes emblemáticos como Beat Heart, Eddie Guerrero, Rick Flair, André the Giant, Mick Foley o el mismo Hulk Hogan, quienes dieron paso a luchadores jóvenes y con quienes muchos crecieron y se identifican hoy en día como John Cena, Undertaker, Triple H, Rey Mysterio, entre muchos otros; las máscaras, los atuendos, las canciones emblemáticas, los fines de semana de eventos especiales y cada lucha llena de acción, emociones y algunos giros de guiones es algo que sólo se puede vivir en la lucha libre como el espectáculo que es.

A lo largo de los años hemos tenido diferentes entregas, siendo los juegos de la WWE los que más presencia tienen, aunque también hemos visto a otras marcas y compañías tratando de ganar un poco de mercado, como AEW en su más reciente versión, no obstante, existe una esencia que no logran capturar por completo lo que representa la lucha libre, la dedicación, la vida detrás de la arena y el camino que muchos tienen que seguir hasta convertirse en un gran luchador, un poco parecido a lo que vimos con “Guacamelee” y su homenaje a la lucha libre. Sin embargo, Wrestlequest está rodeado de la esencia de la lucha libre en todo momento, tanto a nivel historia como a nivel campaña, personajes, diálogos, ubicaciones o jugabilidad.

Wrestlequest está ambientado en un mundo de lucha libre, lleno de personajes tanto principales como secundarios que hacen referencia o parodias a viejas estrellas del mundo de la lucha libre estadounidense de los años 90, donde conoceremos a “Macho Man” Randy Savage quien podríamos decir es el personaje principal, aclamado y alabado por muchos, un verdadero ícono de la lucha libre y aunque aún nos falta mucho por terminar de la historia, estamos frente a un trabajo que nos permite utilizar hasta 12 personajes principales que se complementan entre sí en un mundo plagado de vida con NPC’s distintos, con estéticas diferentes y que complementan de una gran manera lo que busca transmitir el juego.

El diseño de este universo sin duda es parte fundamental del éxito que tendrá, ya que no sólo es el estilo con diseños en pixeles sino cada escenario, movimiento o animación cuidada hasta el último detalle. Siempre existirá algo de nostalgia cuando hablamos de píxeles, pero es que, a nivel general del juego, las diferentes zonas que podemos explorar en el mapa, el hecho de adentrarnos a la tienda de máscaras, la tienda de pinturas, el gimnasio, un hotel, cambiar de zona y más, mantiene la esencia de la lucha libre en todo momento con referencias, colores, personajes o diseños. En general, el juego parece una mezcla de una caricatura que podríamos haber visto en los años 90 llena de acción con personajes emblemáticos y que posteriormente veríamos en centros comerciales con una gran cantidad de figuras por cualquier lado donde miráramos.

El enfoque al género RPG le da mucho más peso a la historia, diálogos y las zonas del juego más que a la parte del gameplay y es que si bien tenemos un combate variado, pero limitado al combate por turnos y claro, no es malo, en lo personal me hubiera encantado tener un estilo “Beat ‘em up”, aunque después de un rato jugándolo, creo que no hubiera sido la mejor decisión para la historia y el trabajo detrás de su narrativa. Sin embargo, con este sistema de combate por turnos tenemos mucha libertad en movimientos preestablecidos que podremos elegir tanto de manera individual como en trabajo en equipo, podemos provocar a nuestros contrincantes, hacer uso de nuestro manager para hacer una especie de “trash talk” y mucho más, haciendo demasiadas referencia a lo que vimos y aún podemos ver en la lucha libre.

Como adición a esto, cada personaje tiene un sistema de progresión diferente, donde podremos subir una gran cantidad de atributos que mejorarán nuestras habilidades en el combate, así como escoger un estilo de lucha que variará la manera en que nos desarrollamos y los movimientos que ejecutamos durante la pelea.

Wrestlequest es una maravillosa sorpresa, que tiene un gran trabajo detrás, sobre todo, mucha experiencia en ver la lucha libre y lo que se buscaba transmitir con el juego, será cuestión de poder probar la versión final para adentrarnos más en la historia, otras ubicaciones y personajes.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez