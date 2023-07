BITS | The Lord of the Rings: Gollum, una decepción en todos los niveles

El juego nos cuenta la historia que no conocemos de Gollum situada entre los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, durante su paso por Mordor y una etapa de esclavitud y libertad antes de retomar su camino en la búsqueda del anillo único.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Hablar del universo de El Señor de los Anillos no es tarea sencilla, ya que es una franquicia que ha evolucionado a través de los años y de todos los medios de entretenimiento posibles, los más cercanos son las cintas de El Hobbit o la serie de Los Anillos de Poder en televisión, sin embargo, el mercado de los videojuegos no es ningún territorio desconocido y a lo largo de los años se han explorado diferentes ángulos, siendo Middle-earth: Shadow of War la última gran entrega que tuvimos basada en este universo. Una luz de esperanza nació en marzo de 2019 con la revelación de un nuevo videojuego, esta vez enfocado en uno de los personajes más emblemáticos de la saga: Gollum, la cual tras una serie de retrasos y poca visibilidad, por fin está disponible, no obstante, tal vez uno de los mayores errores del juego es llevar el nombre de El Señor de los Anillos.

El juego nos cuenta la historia que no conocemos de Gollum situada entre los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, durante su paso por Mordor y una etapa de esclavitud y libertad antes de retomar su camino en la búsqueda del anillo único, hasta lo que conocemos en los inicios de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, además de intentar explorar más la sinergía que existe entre Gollum y su otra personalidad, Sméagol. A pesar de que en texto esto puede parecer una gran idea con un personaje que ocasiona mucha curiosidad, la realidad es que la historia y el desarrollo narrativo que tiene está mal logrado desaprovechando ubicaciones emblemáticas de la franquicia como “Barad-dûr”, la Torre Oscura o el paso por el bosque Negro; con el paso del tiempo dentro de la historia, parece que nunca toma fuerza y en lugar de ser complementado con un buen sistema de juego, animaciones o escenas, pasa todo lo contrario.

Primero que nada, por la parte del gameplay, el personaje de Gollum es sencillo al caminar, brincar, utilizar sigilo, arrojar objetos, escalar y demás, pero al mismo tiempo tenemos movimientos mal elaborados, errores del juego que encarecen la experiencia en cada uno de esos movimientos, con nuestro personaje dando un salto de gran altura perdiendo toda lógica y credibilidad o cayendo al vacío por brincar antes de tomar una rampa en la pared, además de estar acompañado de una especie de sistema de moralidad donde interactuamos tanto con Gollum como con Smeagol y que no ayuda al desarrollo del personaje. Por si fuera poco, las misiones en las que nos vemos involucrados no tienen creatividad y se limitan a perseguir un objetivo: llegar de un punto “a” a un punto “b” o simplemente evitar ser descubierto, una y otra vez, manteniendo el mismo ciclo del juego de principio a fin en una experiencia que no termina de evolucionar y que en ningún momento se siente como algo de nueva generación y más como un juego de hace muchos años que salían con cada película que se lanzaba en el cine.

Gráficamente el juego deja mucho que desear y es que se ve que ha sufrido tanto en su desarrollo que no se parece en nada a las primeras imágenes que se revelaron, desde Gollum con un cambio en su modelado 3D y calidad gráfica, hasta los personajes secundarios con modelos pocos pulidos, siendo los diferentes escenarios de lo poco rescatable dentro del juego, pero que tampoco ayuda mucho para llevar la batuta hasta el final. Por la parte del audio, existen problemas al momento de escuchar conversaciones, está poco optimizado o simplemente la banda sonora si bien te hace sentir que estás viviendo una aventura dentro del universo de El Señor de los Anillos se ve opacada por todos los aspectos que influyen en toda la experiencia general del juego.

The Lord of the Rings: Gollum es una de las peores experiencias de los últimos años y más que eso, es una verdadera decepción para quienes esperábamos con ansias algo nuevo dentro de este universo enfocado al mundo de los videojuegos. Ahora sólo queda esperar a la llegada del MMO de mundo abierto de El Señor de los Anillos que está desarrollando Amazon y tener un juego a la altura de la saga, eso sí, probablemente no tan pronto como esperamos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez