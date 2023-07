VIDEOS: Las inundaciones dejan 37 muertos y miles de damnificados en Corea del Sur

Por Tong-Hyung Kim

SEÚL (AP) — Rescatistas surcoreanos sacaron el domingo nueve cuerpos de un túnel inundado donde unos 15 vehículos quedaron atrapados en aguas turbias, tras varios días de aguaceros que provocaron inundaciones y deslaves y destruyeron viviendas.

Casi 900 rescatistas, incluidos buzos, buscaban en el túnel en la ciudad central de Cheongju, donde los vehículos, incluido un autobús, quedaron bloqueados por una inundación repentina el sábado por la noche, indicó Seo Jeong-il, jefe del departamento de bomberos de la ciudad, en una conferencia de prensa.

Fotos y videos del lugar mostraban a rescatistas estableciendo un perímetro y bombeando el agua oscura del túnel, mientras los buzos utilizaban botes de goma para entrar y salir de la zona.

Sacar toda el agua del túnel podría tomar varios días, señaló Yang Chan-mo, funcionario del departamento provincial de bomberos de Chungcheong Norte. El subterráneo se llenó con 4 o 5 metros (de 13 a 16.4 pies) de agua densa con lodo y otros escombros. Los trabajadores avanzaban despacio para evitar que ninguna víctima o sobreviviente se viera arrastrado, explicó.

