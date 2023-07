Netanyahu sale del hospital luego de ser internado por mareos; fue por deshidratación

Por Tia Goldenberg

TEL AVIV, Israel, 16 de julio (AP).— El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió el alta el domingo tras pasar la noche en un hospital para hacerse pruebas por un episodio de mareos.

Netanyahu, de 73 años, fue trasladado al hospital el sábado tras sentir un leve mareo. Su oficina dijo que los resultados de las pruebas del domingo eran normales y Netanyahu se sentía “muy bien”.

El Centro Médico de Sheba, donde había sido hospitalizado, dijo que Netanyahu estaba en condiciones “excelentes” tras varias pruebas.

.@IsraeliPM Netanyahu has completed a series of tests and is in excellent condition. Our diagnosis, at the end of all the tests performed, including the laboratory tests, that the reason for the hospitalization was dehydration. pic.twitter.com/iTpiN7Z827

— Sheba Medical Center (@sheba_medical) July 16, 2023