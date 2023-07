Alcaraz destrona a Djokovic en Wimbledon en 5 sets de una histórica y emotiva final

–Información en desarrollo

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Carlos Alcaraz se sacudió de un flojo comienzo y arrasó en el último tramo para poner fin a la racha de 34 victorias de Novak Djokovic en Wimbledon al vencerle el domingo 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 en una trepidante final, adjudicándose su primer campeonato en el All England Club y la segunda corona de Grand Slam de su precoz carrera.

Alcaraz, número uno del mundo, abortó el intento de Djokovic de empatar el récord de ocho títulos y quinto consecutivo en el Slam que se juega en superficie de césped. El astro serbio se quedó con las ganas de atrapar su 24to grande.

En vez de tener a Djokovic, a sus 36 años, como el campeón más veterano de Wimbledon en la era abierta, Alcaraz, un español de 20 años, se transformó en el tercero más joven. La brecha de edad entre los dos fue las más amplia en una final de hombre en los cuatro grandes torneos desde 1974.

Remember, @CarlosAlcaraz is 20 years of age.

The Play of the Day from the Gentlemen's Singles final, presented by @BarclaysUK#Wimbledon pic.twitter.com/33KzxI5yzO

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023