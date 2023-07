FOTOS: Futbolistas de la Selección reciben a niño de Etiopía que pedía ser mexicano

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 16 de julio (La Opinión).– En redes sociales se hizo viral un niño por querer la nacionalidad mexicana y ese video lo llevó a conocer a la Selección Mexicana de futbol que disputará este domingo la final de la Copa Oro.

El pequeño se hizo viral luego de que su mamá lo grabara mientras lloraba en el asiento trasero de un vehículo por querer una quesadilla y querer ser mexicano. La mamá le decía que él era africano a lo que el niño respondía querer ser mexicano.

“Quiero ser mexicano para comer quesadilla. Quiero ser mexicano”, expresó el niño entre gritos y molesto.

La cuenta oficial de la Selección de futbol de México observó el video y pidió a los usuarios de Twitter ubicar al pequeño para darle una sorpresa. Pues este sábado llevaron al niño al hotel de concentración de México donde lo recibieron varios jugadores del equipo nacional y le obsequiaron un uniforme del Tri.

In love with being Mexicans and with quesadillas. 🇲🇽🤤💚 https://t.co/tXxfwFZpH4 pic.twitter.com/SihK8TZdsh

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 16, 2023