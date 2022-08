Peleando por la vida: Seguir adelante siendo un sobreviviente del Holocausto

“¿Cuál es el costo para el sobreviviente?”, esta pregunta se la hace el director Barry Levinson quien en un su nueva cinta retrata la historia del boxeador Harry Haft, un hombre al que se le enseñó pelear en los campos nazi para sobrevivir y uso ese deporte para volver a tomar las riendas de su vida tras la Segunda Guerra Mundial.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmnargo).– Existen un puñado de cintas que a lo largo del tiempo han retratado uno de los pasajes más dolorosos de la humanidad: el Holocausto, que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi cobró la vida de millones de personas.

Kapò (1960), La lista de Schindler (1993), La vida es bella (1999), El pianista (2002), La caída (2004), El niño con el pijama de rayas (2008), El Diario de Ana Frank (2009), El hijo de Saúl (2015)… entre muchas más, algunas basadas en libros, otras no, y que han abierto una ventana hacia el horror del genocidio, pero son menos las que retratan a los sobrevivientes y lo que fue de sus vidas después de ser testigos del asesinato de familiares y amigos.

Peleando por la vida (The Survivor), dirigida y producida por el ganador del Óscar Barry Levinson (Paterno, The Wizard of Lies) muestra cómo fue seguir adelante tras haber vivido la muerte de cerca.

La cinta, que llega a la cartelera de México este 18 de agosto, está basada en una historia real, la del boxeador Harry Haft, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz al que su hijo, Alan Scott Haft, escribió el libro Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano que inspiró el guión de este filme.

“La historia me pareció muy interesante y me hizo experimentar mis propios recuerdos de esas noches hace mucho tiempo, cuando oí el sonido de alguien que sufría psicológicamente, aunque no lo comprendí en ese momento. Solo años más tarde supe que era un sobreviviente del Holocausto”.

“Muchos de los que lograron escapar de esos campos continuaron siendo víctimas por el resto de la vida y sufrieron lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático. No fue fácil liberarse del horror. La pregunta que plantea la película es ¿Cuál es el costo para el sobreviviente?”, destaca el director Barry Levinson.

Protagonizada por el galardonado actor Ben Foster (Leave No Trace, Enemigo de todos), el filme cuenta la vida del polaco Harry Haft quien fue capturado en un campo de trabajos forzados y después obligado por un funcionario del Servicio de Inteligencia a pelear cruelmente contra sus compañeros prisioneros para sobrevivir al hambre y malos tratos. Cada pelea que él ganaba significó la muerte de alguien más, y aunque el obtenía días de vida, la culpa siempre lo atormentó.

Pero Peleando por la vida es mucho más que una película sobre el Holocausto o el boxeo, a palabras de Justine Juel Gillmer, su guionista, y el director, es una cinta sobre el amor y el “estudio de la personalidad de un hombre que lucha por liberarse del control lento de una enfermedad no diagnosticada. Pudo escapar del campo, pero no de sus recuerdos”.

La historia va entre un pasado marcado por los nazis en blanco y negro a fotogramas a colores que muestran el presente de un personaje atormentado. Tiempos que se van entrelazando en los 129 minutos que dura el filme.

Alan Scott Haft, fue testigo de los oscuros episodios postraumáticos de su padre que plasmó en su libro y la lucha emocional que tuvo día a día cuando logró escapar a Nueva York en 1949 en busca de una mejor vida que lo llevó al box motivado por el amor que sentía por una mujer de la que se tuvo que separar cuando lo capturaron los nazois. .

“Su historia era impresionante, trágica de una manera inconcebible y, sin embargo, de una tristeza inspiradora. Mi objetivo era dar a esta vida tan complicada y este hombre tan complejo una forma que fuera respetuosa de su experiencia y arrojar luz sobre cómo y por qué sobrevivió”, destaca el guionista Justine Juel Gillmer.

Ben Foster se sumerge en esta cinta a uno de los papeles con más retos al tener que perder 26 kilos para interpretar su vida en el encierro y después teniendo que recuperar masa muscular para dar vida al boxeador de talla profesional.

“Es muy parecido a ir a un campo de entrenamiento militar para una película sobre el ejército y el primer paso es pensar que va a ser un gran desafío mental y físico. Tienes que aprender no sólo a dar un puñetazo, sino a recibirlo. Y otro. Y otro. Hay una

psicología de soportar el castigo que se debe construir y fortalecer al igual que el cuerpo”, indica Foster.

Con el box, Harry Haft no busca olvidarse de su pasado sino darse a notar, pero no por una cuestión banal, sino para que su nombre aparezca por todos lados y así hacerlo llegar hasta Leah, su amor que separó la guerra y a la que no ve desde 1941, y de la que guarda la esperanza de que esté viva.

Peleando por la vida es la historia de Harry Haft, pero así también la de muchos sobrevivientes de la guerra que migraron a Estados Unidos en busca de un mejor futuro tratando de sanar su pasado.

La cinta cuanta con un elenco conformado además por Danny DeVito, Peter Sarsgaard y Vicky Krieps. Este filme estará disponible en cartelera este jueves 18 gracias a la distribución de Diamond Films.

