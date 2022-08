Jill Biden da positivo a COVID; presenta síntomas leves y será tratada con Paxlovid

Por Maribel Velázquez

Los Ángeles, 16 de agosto (LaOpinión).- La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a COVID-19, así lo dio a conocer la directora de comunicaciones de la esposa del Presidente, Elizabeth Alexander, a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con Elizabeth Alexander, después de dar negativo para COVID-19 el lunes durante su cadencia regular, la primera dama comenzó a desarrollar síntomas similares a los de un resfriado a última hora de la noche.

Jill Biden dio negativo a una prueba rápida de antígeno, sin embargo, tras una prueba de PCR dio positivo.

The First Lady has tested positive for COVID-19. Full statement is included here: pic.twitter.com/IPxxKej7qC

— Elizabeth Alexander (@EAlexander46) August 16, 2022