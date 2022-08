Autoridades de Noruega sacrifican a una morsa que subía a botes; representaba riesgo

BERLÍN (AP).— Las autoridades noruegas sacrificaron a una morsa que atrajo a una gran cantidad de espectadores a un muelle en Oslo después de llegar a la conclusión de que representaba un riesgo para los seres humanos.

El animal, una hembra de 600 kilogramos (mil 320 libras) conocida afectuosamente como “Freya”, se convirtió en una popular atracción en Noruega en las últimas semanas, a pesar de las advertencias de las autoridades de que las personas no debían acercarse ni posar para fotografías con el enorme pinnípedo. A “Freya” le gustaba subir en pequeños botes, y causó daños en algunos de ellos.

Las morsas son una especie protegida y apenas el mes pasado las autoridades habían dicho que esperaban que “Freya” se alejara por voluntad propia y que la eutanasia sería el último recurso.

