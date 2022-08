“Estoy sufriendo problemas de salud mental”, reconoce Ezra Miller; inicia tratamiento

Por Jake Coyle

NUEVA YORK (AP).— Después de una serie de arrestos y comportamiento errático que se extendió de Hawái a Vermont, el actor de Flash, Ezra Miller, dijo que comenzó un tratamiento por “problemas complicados de salud mental”.

Miller, de 29 años, que se identifica como no binario, emitió un comunicado el lunes por la noche. El 26 de septiembre, debe comparecer para la lectura de cargos en el Tribunal Superior de Vermont tras haber sido citado por un delito grave de robo en Stamford, Vermont. Las autoridades dijeron la semana pasada que Miller se había llevado varias botellas de alcohol de una residencia mientras los propietarios no estaban.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH

— Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022