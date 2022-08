Biden promulga ley estrella que amplía cobertura médica y va contra cambio climático

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado este martes la Ley de Reducción de la Inflación, una iniciativa clave que contempla más fondos para combatir el cambio climático, aumenta los impuestos a las empresas y amplía las coberturas médicas.

La satisfacción del partido gobernante se ha hecho palpable en el acto en la Casa Blanca, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos. La iniciativa ha salido adelante pese al rechazo frontal de la oposición republicana, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Tune in as I deliver remarks and sign into law the Inflation Reduction Act, a historic bill that will lower costs for American families, combat the climate crisis, reduce the deficit, and finally make the largest corporations pay their fair share in taxes. https://t.co/QVATPkuSkN

— President Biden (@POTUS) August 16, 2022