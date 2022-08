Zambrano, Cortés y Vargas del Villar dialogan sobre Edomex. Sin “Alito” (FOTO)

Una foto publicada por los candidatos por el PAN y el PRD para el Estado de México junto con sus respectivos dirigentes de partido dejan en evidencia la ausencia del PRI, al no estar su presidente Alejandro Moreno Cárdenas ni su posible contendiente.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunieron con sus respectivos candidatos para contener por la gubernatura del Estado de México (Edomex), pero sin la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Dialogando para construir lo mejor para el Estado de Mexico rumbo al 2023”, escribió Enrique Vargas del Villar, candidato elegido por el PAN para gobernar el Edomex en su cuenta de Twitter acompañada de una foto de la reunión.

En la imagen se aprecian a Anuar Roberto Azar, Diputado federal y Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el Edomex; Omar Ortega Álvarez, candidato del PRD por dicha entidad; Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN y el PRD respectivamente; y Enrique Vargas del Villar, designado para contener por la gubernatura mexiquense por el PAN.

A pesar de integrar ambos partidos y el PRI el bloque opositor a la actual Administración, especialmente con la coalición “Va Por México”, no estuvo el posible candidato por el partido tricolor, así como su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Dialogando para construir lo mejor para el Estado de México rumbo al 2023. pic.twitter.com/rSTlXAEdET — Omar Ortega Álvarez (@omarortegaa_mx) August 16, 2022

“ALITO” EN PROBLEMAS

La Fiscalía del Estado de Campeche solicitó este martes a la Cámara de Diputados que comience el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, Diputado y dirigente nacional del opositor del PRI, por enriquecimiento ilícito.

Así lo informó el presidente de San Lázaro, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, en conferencia de prensa. “Están solicitando en términos de este escrito la declaratoria de procedencia contra el C. Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche”, dijo.

El Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, aclaró que la carpeta de investigación “no tiene nada qué ver con los audios” que ha publicado la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores. “Afirmarlo categóricamente, la carpeta de investigación no tiene que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito”.

“En qué consiste: en la desproporción en los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades que se encuentran a su nombre. En este caso, se conoce como lo que se denomina inversión de la carga de la prueba: el imputado debe mostrar legalmente que posee legalmente estos bienes”, indicó Sales.

La investigación incluye su periodo como Gobernador de Campeche. “Él construye esta propiedad durante esta época”, precisó el Fiscal, quien en 2015 compitió con Moreno precisamente por la gubernatura de Campeche.

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas respondió a dicho pedido por la Fiscalía de Campeche asegurando que no dará un paso atrás ante los intentos de “persecución”, “venganza” e “intimidación” de Morena, el partido en el poder.

“Una vez más, el Gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir en intimidar opositores”, aseguró “Alito” en un video publicado en sus redes sociales.

Moreno aseguró que lo amenazaron “de que se dejarían venir con todo y cumplieron”. “Aquí estoy, aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI aprueba las reformas que pretenden destruir a México”, indicó, en referencia a la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De Morena no espero justicia, espero venganza. pic.twitter.com/oUu4CSnKuP — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 16, 2022

LA CARRERA DE LA OPOSICIÓN POR LA EDOMEX

El dirigente nacional del opositor PAN, Marko Cortés, “destapó” el pasado 5 de agosto a Enrique Vargas del Villar, Diputado local, para competir contra Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México el próximo año.

“Morena premia a delincuentes. Delfina Gómez robó dinero de trabajadores para su campaña en Texcoco y [el Presidente Andrés Manuel] López Obrador la recompensa con una candidatura para el Edomex. Frente al cinismo y corrupción, estamos listos con quien ha demostrado que sabe ganar y gobernar: Enrique Vargas”, escribió en redes sociales.

Por su parte, el PRD nombró al Diputado local Omar Ortega Álvarez como su coordinador en el Estado de México, con miras a la elección para la gubernatura que se llevará acabo el próximo año.

El presidente nacional del partido del Sol, Jesús Zambrano, indicó que se hará la presentación formal de los dirigentes estatales y nacionales el próximo sábado 13 de agosto en el teatro Morelos, ubicado en Toluca, capital del Estado de México.

“Ya prácticamente estamos en el proceso político, adelantándose a los relojes para renovar la gubernatura en el Estado de México para el 2023… Estamos preparados para enfrentar como PRD el proceso político desde ya, para que avancemos en todos los ámbitos de nuestra actividad con un reforzamiento de nuestras estructuras, presencias políticas, propuestas, avanzar también en el procesamiento mismo de nuestra posible candidatura, para la gubernatura del Estado de México”, indicó el político.