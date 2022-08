Mau Nieto responde a acusaciones de supuesto abuso sexual y asegura que es inocente

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El comediante Mau Nieto respondió este martes por la noche a las acusaciones de la productora Melissa Yamel, quien lo señaló por supuesto abuso sexual, y aseguro que es inocente y que está preparado para “aportar los elementos” e incluso de “ejercer acciones legales” para probarlo.

“[Q]uiero decirles que estoy tranquilo y dispuesto para que, en caso de ser necesario, aporte los elementos con los que cuento y que acreditan mi plena inocencia. De igual manera, de ser el caso, ejerceré las acciones legales necesarias para defender mi integridad como persona”, señaló en una publicación en su cuenta de Instagram.

En una carta dirigida a su “familia, amigos y público en general”, Nieto agradeció el apoyo que le han brindado. “Todos los que me conocen saben que soy una persona que predica con valores e ideales íntegros; por ello, repruebo en su totalidad cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona”, dijo.

“Celebro y apoyo las denuncias, pero siempre desde la equidad de todas las partes involucradas y a través de las instancias correctas”, puntualizó Nieto.

“Existe una gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual dé las personas; confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo”, indicó.

El lunes, a través de sus redes sociales, Melissa Yamel, productora de stand up feminista, denunció al comediante Mauricio Nieto por presunto abuso sexual en su contra.

Por medio de un hilo en su cuenta de Twitter, Melissa Yamel reveló que en una ocasión, el comediante le ofreció varios tragos y luego tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

rutina, a lo que de inmediato contestó; 'Qué estás tomando?' Después de eso compró un mezcla y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?' 'PARA PODER COGER CONTIGO'- respondió.

La joven productora recordó que fue en el 2018 en el club de comedia Woko cuando coincidió con Mauricio Nieto, quien recién había estrenado su primer especial en Netflix. Yamel compartió que al ver al comediante en el lugar, se acercó para elogiar su trabajo, y en agradecimiento, le ofreció algunos tragos.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, ¿por qué me invita tantos tragos?’ ‘Para poder coger contigo’- respondió”, publicó Melissa.

De acuerdo con su relato, Mauricio Nieto la habría tomado del brazo para llevarla al baño, y ahí, abusar de ella: “No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos”.

En otro tuit, la víctima escribió que cuando salió del baño, ya no vió a los amigos del comediante; sólo al standupero Juan Carlos Escalante, quien se le ofreció llevarla a su casa.

“Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui”, acusó Yamel.