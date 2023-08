Monterrey es eliminado de la Leagues Cup por Nashville; final será contra Inter Miami

Nashville, Tennessee, EU, 16 de agosto (AP).— A lo largo de Leagues Cup, Nashville ha aprendido a jugar con el papel de desfavorecido y ha sabido salir adelante. Ahora tendrá que hacerlo de nueva cuenta ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Sam Surridge y Fafá Picault anotaron goles en el segundo tiempo y Nashville derrotó 2-0 al Monterrey el martes para avanzar a la final, donde se citará con el equipo del astro argentino, coronado campeón del mundo hace menos de un año.

Surridge aprovechó un pase de Hany Muhktar y concretó el primer gol del encuentro a los 66 minutos, mientras que Picault marcó a los 90 para darle el pasaje al duelo por el título a su equipo, además de un boleto a la Liga de Campeones de la CONCACAF del próximo año.

El Inter Miami logró su pasaje unas horas antes al apalear 4-1 al Union de Filadelfia.

El partido por el título será el sábado por la noche en Nashville.

Nashville arribó al torneo con pocas expectativas de alcanzar la final. El equipo marchaba cuarto en la Conferencia Este, pero su lado de la llave parecía cargado con los equipos más poderosos, tanto de su liga como de la Liga MX.

Del lado de Nashville se encontraban el LAFC, Cincinnati —líder del Este—, el campeón de México Tigres, el monarca de la CONCACAF León, además de América y Monterrey, dos de las plantillas más cara de la Liga MX.

El equipo comandado por Smith se apoyó en una sólida defensa y en un furioso ataque de transiciones rápidas para alcanzar la final, donde les espera un reto mayor, el Miami de Messi que ha arrasado con sus oponentes en el otro lado de la llave.

Monterrey, dirigido por el argentino Fernando Ortiz, peleará por el tercer puesto ante Filadelfia, también el sábado.

La derrota de los Rayados dejó al torneo sin representación de equipos de la Liga MX en la final. Por primera vez se enfrentaron en la Nations League todos los equipos de ambas ligas.

Para Ortiz, en su primer torneo con los Rayados, representa su cuarta eliminación en semifinales. Las previas tres fueron con el América.

Muhktar parecía adelantar a los locales a los 12 minutos con un tiro dentro del área, pero el tanto fue revisado en el VAR e invalidado.

Monterrey tocó a puerta con claridad a los 19 con un disparo del español Sergio Canales que fue rechazado por el portero Elliot Panicco.

Muhktar tuvo otro disparo antes del descanso, pero no estuvo fino para concretar.

Cuando Monterrey comenzaba a controlar la posesión de la pelota, un mal despeje del portero argentino Estaban Andrada se transformó en un contragolpe en el que Muhktar asistió a Surridge, quien dentro del área superó el lance del arquero de Rayados.

