ENTREVISTAS | Ebrard sorprendió para mal: Noroña; Sheinbaum pide altura de miras

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo y Gerardo Fernández Noroña, dos de los aspirantes presidenciales de la llamada Cuarta Transformación, hicieron un llamado a mantener la unidad luego de las declaraciones de Marcelo Ebrard Casaubon, otro de los contendientes del oficialismo, quien acusó el uso de recursos públicos en este proceso interno en beneficio de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, con quien aseguró que se reduce la disputa interna del movimiento.

“Niego rotundamente que hayamos incurrido en alguna práctica de la que él menciona, que nos estén ayudando del Bienestar o que haya acarreados, son prácticas que nunca hemos estado de acuerdo con ellas y que no las vamos a seguir ahora”, respondió esta noche Sheinbaum en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. “Pienso yo que estamos en este momento viviendo un periodo excepcional en México y lo que tenemos que tener es altura de miras y mucha unidad entre nosotros”.

En el mismo espacio, el Diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), Fernández Noroña, apuntó que el que Ebrard plantee que la disputa está entre Claudia y él “es una falta de respeto a los seis aspirantes, a cuatro de nosotros particularmente, pero además una declaración imprudente, no es de compañero, porque él pide piso parejo”.

“Yo si gano voy a invitar a Marcelo, es un gran compañero, y creo que en este proceso ha sorprendido para mal, ha estado haciendo una recorrido muy singular, entonces yo francamente no entiendo su estrategia, él sabrá, pero esto de venir a descalificar a aspirantes, me parece torpe”, declaró Noroña a Los Periodistas.

Este miércoles, Ebrard acusó directamente a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos de Morena, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Incluso, en lo que pareció ser un mensaje enviado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró: “He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal”.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo señaló que es importante no perder de vista que todos los aspirantes de la 4T están en el mismo barco y deben permanecer “juntos por la transformación”.

“Somos seis los que estamos en este proceso, es un proceso democrático y pues no se va a saber quién va a resultar electo ganador de estas encuestas, porque van a ser varias y se va a dar de conocer el 6 de septiembre, en la mayoría de las encuestas demoscópicas reconocidas que hacen encuestas casa por casa, pues nosotros estamos arriba en las encuestas, pero evidentemente somos seis los que estamos”, respondió en relación a si la contienda es de dos, como dice el excanciller.

Recordó que cada uno de los contendientes tendrá a 350 compañeros que van a acompañar como testigos y observadores a cada una de las encuestadoras en cada uno de los domicilios donde se va a hacer la encuesta. “Eso está fijado desde el primer momento y así se leyó cuando todos firmamos el documento, entonces con este proceso es muy difícil que alguna de las empresas que participa vaya a ser algo que no es debido porque todo va a estar muy observado”.

Fernández Noroña expuso a su vez que en esta contienda Marcelo Ebrard “se ha achicado” e incluso consideró que “se están desesperando un par de los aspirantes, y que deberían relajarse porque no se acaba la vida política ni el país, o el mundo, si cualquiera de nosotros no llega a la coordinación”.

No obstante, el Diputado con licencia señaló que aún cuando los lineamientos propuestos por el Presidente López Obrador generaron mejores condiciones y funcionarios de primer nivel dejaron de participar, así como funcionarios de gobiernos estatales y municipales, “tras bambalinas se siguen haciendo cosas que hemos combatido toda la vida, a mí no me sorprende, así venía arrastrándose ese proceso antes de que empezáramos”.

“La verdad es que el único que ha jugado limpio soy yo, o sea, el propio Marcelo comentó que sus espectaculares eran de la editorial Aguilar y la editorial salió a decir que no era cierto, nadie de ellos han dicho cuánto están gastando en los recorridos y con quién tienen compromisos porque ahora resulta que Monreal y yo somos los que más hemos gastado, eso es ridículo”, criticó.

Pese a ello consideró que es normal que se estén tensando las cosas porque recordó que quien gane la Coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación “va a abanderar y muy probablemente sea el próximo Presidente de la República, y estamos a días de que termine este proceso”.

“Son tensiones naturales, es un proceso inédito, histórico, muy importante, y el resultado va a ser muy importante, entonces yo usaría un llamado a insistir en la unidad, sabíamos a qué proceso entráramos, sabíamos que íbamos en condiciones de desventajas y aún así decidimos contender”, planteó Noroña. “En resumen, yo esperaría que nadie rompiera, yo creo que si alguien rompe por ambición se lo chupa la bruja”.

