Inflación en Eurozona rompe récord de 9.1% en agosto; precio de energía está en 38.6%

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS).- La tasa interanual de inflación de la zona euro registró en el mes de agosto una cifra récord del 9.1 por ciento, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al dato de julio y confirma la primera estimación del dato publicada hace dos semanas, según ha informado este viernes Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

En el conjunto de la Unión Europea, el encarecimiento de los precios respecto a agosto de 202 fue del 10.1 por ciento, lo que supone un incremento de tres décimas en comparación con la tasa de julio.

La escalada de los precios de la zona euro se intensificó en el octavo mes de 2022, a pesar de que la subida interanual del precio de la energía se desaceleró al 38.6 por ciento un punto menos que en julio. Este dato fue compensado al alza por el incremento del precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco, que en agosto fue del 10.5 por ciento, cuando en julio había sido del 9.4 por ciento.

Euro area annual #inflation up to 9.1% in August https://t.co/rqVbJoXqD2 pic.twitter.com/TgyH6SqNnL

De su lado, los servicios se encarecieron un 3.8 por ciento en agosto, una décima más que la tasa interanual de julio, mientras que los bienes industriales no energéticos aceleraron su ritmo de subidas de precios en seis décimas, hasta el 5.1 por ciento.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en agosto en el 5.8 por ciento, frente al 5.4 por ciento del mes anterior, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se ha situado en un récord del 4.3 por ciento, tres décimas más que en julio.

🆕 September edition of the interactive European Statistical #RecoveryDashboard.

❗Highlights: EU industrial production drops and excess mortality rises.

The dashboard tracks the economic and social recovery from the COVID-19 pandemic.😷

👉https://t.co/8LGvyRmSXH pic.twitter.com/WmzmXi1UcY

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 16, 2022