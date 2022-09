Gran Bretaña pausa temporalmente la fila para despedir a Isabel II por larga espera

Por Mike Corder, Jill Lawless y Danica Kirka

Londres, 16 de septiembre (AP).— La avalancha de dolor por la muerte de la reina Isabel II obligó al Gobierno de Gran Bretaña a paralizar temporalmente el viernes el ingreso de más gente a las kilométricas filas de la capilla ardiente, horas antes de que el rey Carlos III y sus hermanos participen velen el féretro de su madre en el histórico Westminster Hall.

El seguimiento en vivo de la fila indicó que estaba “llena” y que la entrada se “pausó” durante seis horas debido a que el tiempo de espera rondaba las 14 horas. La fila se extendía a lo largo de 8 kilómetros, desde el Parlamento al Southwark Park, en el sur de Londres, y luego alrededor del parque.

Caroline Quilty, de Londres, dijo que llegó a la fila alrededor de las 04:00 de la madrugada del viernes.

Por otra parte, una delegación de funcionarios chinos no habría podido visitar el histórico salón del Parlamento donde está instalada la capilla ardiente en un incidente geopolítico que empaña el solemne protocolo que rodea a la muerte de la monarca.

El Embajador de China en Gran Bretaña tiene prohibida la entrada al Parlamento por un año luego de que Beijing sancionó en 2021 a siete legisladores británicos por pronunciarse en contra del trato que Beijing da a la minoría uigur en Xinjiang, en el extremo occidental del país.

La oficina del presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, declinó comentar el viernes el reporte de Político que indicó que la delegación china no pudo visitar el ataúd de la reina en el Westminster Hall del Parlamento.

En Beijing, la vocera del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, señaló que no vio el reporte pero apuntó que, como anfitrión del funeral, Gran Bretaña debería “seguir los protocolos diplomáticos y las buenas maneras para recibir a los invitados”.

Tras un día alejado de la escena pública, Carlos III viajaba a Gales el viernes para la última etapa de su recorrido por las naciones que forman el Reino Unido tras la muerte de su madre la semana pasada, luego de un reinado de 70 años.

