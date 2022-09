Alemania expropia tres refinerías rusas para garantizar su seguridad energética

Berlín, 16 de septiembre (AP).— Alemania tomará el control de tres refinerías de propiedad rusa en el país para garantizar la seguridad energética antes de la entrada en vigor de un embargo al petróleo procedente de Rusia el próximo año, dijeron las autoridades el viernes.

Rosneft Deutschland GmbH y RN Refining & Marketing GmbH quedarán bajo el control de la Agencia Federal de Redes alemana, explicó el Ministerio de Economía en un comunicado. Como resultado de esta medida, la agencia controlará también las acciones de estas empresas en las refinerías PCK Schwedt, MiRo y Bayernoil, ubicadas en el este y el sur del país.

The operations of the refineries had been disrupted since the German government chose to reduce Russian oil imports, with the goal of fully eliminating them by the end of the year.

— HonestyFemick_blog (@honestyfemick) September 16, 2022