Ucrania halla nuevas fosas clandestinas y dice que son de “matanzas de los rusos”

Por Vasilisa Stepanenko

Izium, Ucrania, 16 de septiembre (AP) — Las autoridades ucranianas iniciaron el viernes la exhumación de cadáveres de un sitio con numerosas tumbas en un bosque recapturado a las fuerzas rusas y dijeron que algunos mostraban señales de tortura.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que el sitio era una muestra de “a lo que ha llevado la ocupación rusa”.

El sitio, que según la policía tiene 445 tumbas, fue descubierto cerca de Izium tras la rápida contraofensiva de las fuerzas ucranianas que liberó la ciudad noroccidental y otras zonas de la región de Járkiv, rompiendo el impasse militar en una guerra que dura ya casi siete meses.

Al exhumar los primeros cuerpos, el jefe de la Fiscalía de Járkiv, Oleksandr Filchakov, dijo que algunos tenían las manos atadas a la espalda y sogas alrededor del cuello.

Los periodistas de The Associated Press que visitaron el bosque el jueves contaron cientos de tumbas entre los árboles, marcadas con simples cruces de madera. La mayoría estaban numeradas y superaban las 400.

Además, había al menos una fosa común, con un cartel que indicaba que contenía los cuerpos de 17 soldados ucranianos.

En su discurso nocturno televisado del jueves, Zelenski dijo que se esperaba “más información, información clara y verificable” sobre el lugar el viernes.

Zelenski enunció los nombres de otras ciudades ucranianas en las que, según las autoridades, las tropas rusas dejaron tras de sí fosas comunes de civiles y pruebas de supuestos crímenes de guerra.

“Bucha, Mariúpol y ahora, por desgracia, Izium”, afirmó. “Rusia deja muerte por todas partes. Adicionalmente, debe rendir cuentas por ello”.

Antes de que puedan comenzar los trabajos de exhumación, investigadores con detectores de metales peinaban la zona en busca de explosivos ocultos.

La fosa común de los soldados podría contener más de los 17 cadáveres mencionados en su cartel, dijo Oleg Kotenko, un funcionario del Ministerio ucraniano encargado de la reintegración de los territorios ocupados.

Sergei Gorodko, un residente en Izium, afirmó que entre los cientos de cuerpos sepultados en tumbas individuales había decenas de adultos y niños que murieron en un ataque aéreo ruso contra un edificio residencial. Dijo que sacó algunos de esos cuerpos de entre los escombros “con mis propias manos”.

Por su parte, Sergei Bolvinov, investigador sénior de la Policía ucraniana en la región de Járkiv, declaró a la televisora británica Sky News que cerca de Izium se descubrió una fosa con más de 440 cadáveres después de que las fuerzas de Kiev entraran en la ciudad. Describió la fosa como “uno de los mayores enterramientos en una ciudad liberada”.

Counteroffensive in north-east has confirmed once again: Ukrainians are waiting for 🇺🇦 Army. 6 months of 🇷🇺 occupation of Balakliya, Kharkiv region: darkness, murders, lack of humanitarian aid. Barbarians don't value human life. More on @United24media : https://t.co/OTvABqoJMb

Algunas de esas víctimas fueron baleadas y otras murieron por fuego de artillería, por la explosión de minas o por ataques aéreos y muchos de los cuerpos aún no han sido identificados, añadió Bolvinov.

El Viceministro ucraniano del Interior, Yevhen Enin, afirmó el jueves por la noche que entre las evidencias halladas en el operativo en Járkiv había múltiples “cámaras de tortura” en las que se detuvo a ciudadanos ucranianos y extranjeros “en condiciones completamente inhumanas”.

While most modern states promote human progress, Russia on the contrary starts wars & invades neighboring countries. For how long will the world take such an imperialistic approach for granted? Scenarios of Russian aggression described by @United24media: https://t.co/TtjoX9TX7V

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022