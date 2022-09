“Canelo” Álvarez cumple con el peso previo a su tercer encuentro contra Golovkin

Por Kike Frías

Los Ángeles, 16 de septiembre (LaOpinión).- A pesar de todas las dudas que se tenían sobre la condición física que podía lograr Saúl “Canelo” Álvarez tras subir de categoría en mayo, el mexicano logró dar con el peso previo a la pelea contra el kazajo Gennady “GGG” Golovkin.

El Canelo Álvarez marcó 167.4 libras en la balanza, mientras que el kazajo la dejó en 167.8 libras. El mexicano fue recibido ante un increíble público mexicano que lo ovacionó cuando aún no había pisado la tarima. Entró con una mezcla entre música popular mexicana y una rap que decía: “Nací para dar chingadazos”.

Por su parte, GGG se vio muy bien físicamente a pesar de sus 40 años y poco más de un año sin montarse en un ring.

Álvarez y Golovkin tuvieron un intenso careo y posteriores declaraciones ante un impresionante público que no cabía en el recinto; la mayoría de ellos para apoyar a su boxeador, el Canelo. El de Guadalajara fue intensamente apoyado antes de poner en juego todos su cinturones cuando en México se celebra el Día de la Independencia.

Sus declaraciones, en las que le mandó un ‘mensajito’ a su rival, fueron finalizadas con el tradicional: “Que viva México, cabrones”.

“No espero que vea nada nuevo en mis ojos, lo que tiene que ver nuevo lo va a ver mañana”, dijo Saúl Álvarez en respuesta a un GGG que lo desestimó porque no había nada diferente al peleador que lo venció hace varios años.

También el tapatío reiteró que buscará el KO desde el primer asalto y que ese es su principal objetivo: “Al final de cuentas sé que tengo al frente a un gran peleador, que no va a ser fácil, pero quiero terminar esta pelea antes de los nueve asaltos y lo voy a buscar desde el primer asalto”.

También tuvo palabras de agradecimientos para todo el público, que brindó una impresionante asistencia para verlo y apoyarlo: “Gracias a todos por estar aquí, los aprecio mucho”.

INCERTIDUBMRE POR EL PESO DEL CANELO ÁLVAREZ

Si bien el Canelo Álvarez tiene en su poder el campeonato indisputado de peso supermediano, que incluye los fajines de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring, en mayo fue por el cinturón de semipesado en poder del ruso Dmitry Bivol, lo cual no terminó como esperaba y terminó siendo vapuleado en el pleno fin de semana del Cinco de Mayo.

