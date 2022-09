Wall Street cierra la semana con caídas; acciones de FedEx se desploman más del 20%

Empresas como FedEx y Boeing Co. presentaron caídas en sus acciones al cierre de esta jornada; Johnson&Johnson y Chevron Corp. presentaron ascensos de entre dos y cuatro puntos.

Ciudad de México, 16 de septiembre (Investing).- El mercado de Estados Unidos cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, industria, y materiales básicos empujaron a los índices a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0.45 por ciento, para tocar un nuevo mínimo en un mes, al tiempo que el S&P 500 se dejaba un 0.72 por ciento, y el NASDAQ Composite retrocedía un 0.90 por ciento.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fue Home Depot Inc (NYSE:HD), con un avance del 1.63 por ciento, 4.43 puntos, para situarse en 275.97 al cierre. Por detrás, Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) que se revalorizó un 1.53 por ciento, 3.48 puntos, para colocarse en los 231.14, y Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), que subió un 1.53 por ciento, 2.52 puntos, y despidió la sesión en 167.60.

El peor valor del índice fue Boeing Co (NYSE:BA), que cayó un 3.67 por ciento, es decir, 5.49 puntos, para finalizar en 144.29. Por su parte, Chevron Corp (NYSE:CVX) cedió un 2.60 por ciento, 4.17 puntos, y cerró en 156.45, mientras que Walt Disney Company (NYSE:DIS) recortó un 2.28 por ciento, 2.52 puntos, hasta acabar en 108.25.

Las acciónes con mayor utilidad del S&P 500 fueron Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM), que avanzó un 3.35 por ciento, hasta 55.29, Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM), con una subida del 3.09 por ciento, cerrando así en 43.71, y Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR), que trepó un 2.89 por ciento, para colocarse en 141.92.

El peor componente del índice fue FedEx Corporation (NYSE:FDX), que se depreció un 21.40 por ciento, hasta 161.02 al final de la sesión. Le acompañaron en las últimas posiciones WestRock Co (NYSE:WRK), con una disminución del 11.48 por ciento, que fijó el precio final en 34.15, así como International Paper (NYSE:IP), que perdió un 11.21 por ciento para despedirse en 35.23 al cierre de la sesión.

Las acciónes con mayor utilidad del NASDAQ Composite fueron Panbela Therapeutics Inc (NASDAQ:PBLA), que avanzó un 53.06 por ciento, hasta 0.58, Applied Opt (NASDAQ:AAOI), con una subida del 50.40 por ciento, cerrando así en 3.76, y Axcella Health Inc (NASDAQ:AXLA), que trepó un 29.57 por ciento, para colocarse en 2.41.

El peor componente del índice fue Aditx Therapeutics Inc (NASDAQ:ADTX), que se depreció un 58.52 por ciento, hasta 4.31 al final de la sesión. Le acompañaron en las últimas posiciones Esports Entertainment Group Inc (NASDAQ:GMBL), con una disminución del 46.15 por ciento, que fijó el precio final en 0.18, así como Shuttle Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SHPH), que perdió un 45.94 por ciento para despedirse en 8.99 al cierre de la sesión.

Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa de Nueva York por una diferencia de 2287 frente a 845, y 133 terminaron sin cambios. En Bolsa de NASDAQ, 2585 perdieron y 1159 se revalorizaron, mientras que 233 cerraron planos.

Los títulos de FedEx Corporation (NYSE:FDX) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 52 semanas, al caer un 21.40 por ciento, o 43.85, para situarse en 161.02. Los títulos de WestRock Co (NYSE:WRK) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 52 semanas, al ceder un 11.48 por ciento, o 4.43, para situarse en 34.15. Los títulos de International Paper (NYSE:IP) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 52 semanas, al ceder un 11.21 por ciento, o 4.45, para situarse en 35.23. Los títulos de Aditx Therapeutics Inc (NASDAQ:ADTX) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel histórico, al ceder un 58.52 por ciento, o 6.08, para situarse en 4.31. Los títulos de Esports Entertainment Group Inc (NASDAQ:GMBL) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 5 años, al ceder un 46.15 por ciento, o 0.15, para situarse en 0.18. Los títulos de Shuttle Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SHPH) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel histórico, al ceder un 45.94 por ciento, o 7.64, para situarse en 8.99.

El CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, ganó un 0.11 por ciento, hasta 26.30.

Los futuros del oro para entrega en diciembre ganaron un 0.38 por ciento, o 6.35, hasta mil 683.65 dólares la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre concluyeron con un repunte del 0.29 por ciento, o 0.25, para quedarse en 85.35 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0.81 por ciento, o 0.74, hasta 91.58 dólares el barril.

El EUR/USD no mostraba variaciones, 0.09 por ciento, para situarse en 1.00, al tiempo que el USD/JPY, retrocedió un 0.39 por ciento hasta 142.96.

El índice dólar perdió un 0.02 por ciento, hasta 109.43.

