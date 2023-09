Clasificación complicada para Red Bull en GP de Singapur; “Checo” saldrá en lugar 13

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 16 de septiembre (AS).– Sábado de pesadilla para Sergio Pérez, Max Verstappen y todo Red Bull en el Gran Premio de Singapur. Ambos pilotos quedaron eliminados en Q2 en una sesión de clasificación donde “Checo” nuevamente cometió un error al tener un trompo en la curva 2 en su vuelta definitiva y de esta forma arrancará décimo tercero en la carrera del domingo.

Desde la primera etapa de la clasificación se podía prever lo que iba a pasar. Si bien en la primera salida, “Checo” marcó buenos tiempos al estar en las primeras posiciones, lo cierto es que en la definitiva quedó en el cuarto lugar a una décima de Tsunoda, pero la mayoría de los pilotos no pudo concluir su vuelta rápida por un accidente de Lance Stroll que causó una bandera roja.

Para la Q2 “Checo” y Max cambiaron de neumático y ni así fue suficiente para que estuvieran en los primeros planos. Pérez se quedó en el onceavo lugar, zona de eliminación, con un tiempo de 1.32.310. Dicha situación lo dejó en problemas para las segunda tanda, y bajo esa presión el mexicano nuevamente volvió a fallar al tener un trompo en la curva 2, sentenciando así su futuro en la qualy donde finalizó en el décimo tercer lugar.

Por su parte, Max Verstappen también quedó fuera al no poder una buena vuelta y fue eliminado por Liam Lawson.

This qualifying session keeps on throwing up surprises #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/T4kXEgQ9BK

— Formula 1 (@F1) September 16, 2023