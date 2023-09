“Alito” Moreno defiende a Xóchitl: “Hay urgencia de descarrilarla” por “casa chueca”

Sheinbaum, la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación reviró a la Senadora panista el viernes y dijo que ella está “en contra de demoler casas” y a favor de “hacerlas”, así como también de “denunciar la corrupción inmobiliaria“, luego de que se dieran a conocer las irregularidades en la construcción.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, que respalda a la Senadora Xóchitl Gálvez como virtual candidata presidencial del Frente opositor, aseguró que no han encontrado nada en su contra, luego de que se dieran a conocer diversas irregularidades en la construcción de la casa de la Senadora, ya que no cuenta con los permisos correspondientes, a lo que calificó de “desesperación” para “descarrilarla”.

Moreno Cárdenas expresó este sábado que “a Xóchitl Gálvez le han buscado hasta en su cartilla de vacunación, sin encontrarle nada”. Por eso, agregó, “ahora quieren hasta demoler su casa, en una clara evidencia de su desesperación y urgencia por descarrilarla, pero no lo lograrán”, de acuerdo con un comunicado difundido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Xóchitl es una política auténtica del pueblo, que ha vencido todas las adversidades que se le han presentado y que hoy cuenta con el apoyo del PAN, PRI, PRD, sociedad civil y organizaciones sociales para encabezar la lucha más crucial que México haya enfrentado en su historia moderna”, completó el líder priista.

Subrayó que al atacarla sistemáticamente, la pretenden ofender y denigrar, “sin darse cuenta de que lo único que logran es evidenciarse a sí mismos por lo que son, unos burdos ambiciosos que quieren conservar el poder para seguirse enriqueciendo y empobrecer más a la gente”.

El jueves, Gálvez había acusado a Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena, directamente de que la “idea” salió del equipo de campaña del oficialismo. “Mándenla a demoler aunque todo esté en orden”, insistió, con respecto a la propuesta de Morena-CdMx.

El Gobierno panista de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica la casa de la Senadora en la Ciudad de México, confirmó a Reforma esta semana que la casa no tiene permisos y es irregular.

“Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México”, señaló Sheinbaum en sus redes sociales. “También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas”, añadió.

También el jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el llamado del partido Morena de la Ciudad de México a demoler la casa de Xóchitl Gálvez. “Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No, no, no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición. Por eso era el peligro para México”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que las y los integrantes de su movimiento, así como sus simpatizantes no pueden y no deben hacer ese tipo de cosas, ya que hacer lo mismo que sus adversarias y adversarios, sería ir en contra de sus principios.

“No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso. Es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera. Yo respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, yo no creo en eso”, destacó.