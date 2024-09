La serie Shōgun impresiona con su primera temporada y se lleva 18 premios Emmy

La noche logró cumplir con muchas expectativas, pero incluyó varios giros inesperados como la victoria de Hacks a mejor comedia y un comienzo tranquilo para Shōgun, que no ganó su primer trofeo hasta pasada la mitad de la ceremonia.

LOS ÁNGELES (AP).- Shōgun tuvo victorias históricas por su épica primera temporada de 18 premios Emmy, Hacks dio la sorpresa de la noche al llevarse el premio a la mejor comedia luego de cuatro trofeos para The Bear, y Baby Reindeer tuvo grandes premios en una gala con giros sorprendentes.

Shōgun, la serie de FX sobre las luchas de poder en el Japón feudal, ganó el premio a la mejor serie dramática por primera vez, mientras que Hiroyuki Sanada se convirtió en el primer actor japonés en ganar un Emmy por una serie dramática por su papel protagónico y su coprotagonista Anna Sawai se convirtió en la segunda actriz japonesa en triunfar en los Emmy momentos después cuando ganó el premio a la mejor actriz dramática.

”Shōgun me enseñó que cuando trabajamos juntos, podemos hacer milagros”, dijo Sanada en su discurso de agradecimiento.

Junto con los 14 galardones que obtuvo en los Emmy de las Artes Creativas y una victoria por dirección el domingo por la noche, Shōgun tuvo un desempeño inigualable con 18 Emmy en total durante una temporada.

Hacks fue la sorpresiva ganadora del premio a la mejor serie de comedia por primera vez, superando a The Bear, que la mayoría esperaba después de cuatro grandes victorias más temprano en la noche.

Jean Smart ganó su tercer premio a la mejor actriz en una comedia por la tercera temporada de Hacks, en la que su personaje cómico Deborah Vance intenta triunfar en la televisión nocturna. Smart tiene seis premios Emmy en total.

A pesar de perder el premio más grande de comedia de la noche, que había ganado por su primera temporada en la ceremonia pasada, celebrada en enero en una fecha atrasada por las huelgas de Hollywood, The Bear de FX tuvo importantes victorias de actuación.

Su astro Jeremy Allen White, ganó el premio al mejor actor de comedia por segundo año consecutivo, y Ebon Moss-Bachrach repitió como mejor actor de reparto.

Una sorpresa llegó cuando la estrella de ascendencia puertorriqueña Liza Colón-Zayas ganó el premio a mejor actriz de reparto en una categoría reñida por su papel de Tina Marrero en The Bear. El año anterior había ganado en esa misma categoría su compañera de reparto Ayo Edebiri.

“¿Cómo podría haber pensado que sería posible estar en presencia de Meryl Streep y Carol Burnett?”, dijo Colón-Zayas mientras las lágrimas brotaban de sus ojos al aceptar el premio en el escenario del Teatro Peacock en Los Ángeles.

Es la primera latina en ganar en la categoría.

“A todas las latinas que me están mirando”, dijo, “sigan creyendo y voten”.

La oscura y peculiar Baby Reindeer de Netflix, obtuvo grandes victorias en las categorías de series limitadas, incluyendo mejor actor y mejor guion para el creador y astro del programa, Richard Gadd, y mejor actriz de reparto para Jessica Gunning, quien interpreta a su acosadora.

Gadd instó a los creadores de televisión a arriesgarse.

“La única constante en cualquier éxito en la televisión es una buena narración”, dijo. “Buena narración que habla de nuestros tiempos. Así que tomen riesgos, superen los límites. Exploren lo incómodo. Atrévanse a fracasar para lograrlo”.

Baby Reindeer se basa en un espectáculo en solitario el que Gadd describe haber sido abusado sexualmente además de otras luchas emocionales.

Al aceptar el premio de guion, Gadd dijo: “No importa lo mal que se pongan las cosas, siempre mejoran”.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Gadd.

Jodie Foster ganó su primer Emmy, que se sumará a sus dos Oscar, cuando se llevó el premio a la mejor actriz en una serie limitada por True Detective: Night Country.

El creador de The Bear, Christopher Storer, se llevó su segundo Emmy consecutivo por dirección, un premio entregado por los coprotagonistas de Happy Days, Ron Howard y Henry Winkler.

White dijo que estaba viendo entre bastidores cómo ganaba Colón-Zayas y “eso fue simplemente lo mejor”.

También destacó dos victorias en actuación que el programa ya había obtenido en los Premios Emmy de las Artes Creativas del fin de semana pasado, cuando Jamie Lee Curtis ganó como mejor actriz invitada en una comedia por interpretar a su madre, y Jon Bernthal ganó como mejor actor invitado por interpretar a su hermano mayor. The Bear ganó siete veces en esa ceremonia, sumando un total de 11 Emmy para su segunda temporada.

En su monólogo de inicio de ceremonia, el dúo de anfitriones integrado por Eugene y Dan Levy, quienes son padre e hijo, se burló de que The Bear, una serie por momentos cruda y violenta, estuviera en la categoría de comedia.

“En honor a The Bear no haremos bromas”, dijo Eugene Levy, entre risas.

La noche logró cumplir con muchas expectativas, pero incluyó vario giros inesperados como la victoria de Hacks y un comienzo tranquilo para Shōgun, que no ganó su primer trofeo hasta pasada la mitad de la ceremonia.

Elizabeth Debicki se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en un drama por interpretar a la princesa Diana al final de su vida en la sexta y última temporada de The Crown.

“Interpretar este papel, basado en este ser humano increíble e incomparable, ha sido mi gran privilegio”, dijo Debicki. “Ha sido un regalo”.

Billy Crudup ganó el premio al mejor actor en un drama por The Morning Show.

Meryl Streep no fue la única ganadora del Oscar superada por un nombre menos conocido. Robert Downey Jr., el actual ganador del premio al mejor actor de reparto por Oppenheimer, era considerado el favorito para ganar el premio al mejor actor de reparto en una serie limitada por The Sympathizer, pero ese premio fue para Lamorne Morris por Fargo.

“Robert Downey Jr. ¡Tengo un póster tuyo en mi casa!”, dijo Morris desde el escenario al aceptar su primer Emmy.

Varios premios fueron presentados por equipos temáticos de la historia de la televisión, incluidos los padres de comedias George Lopez, Damon Wayans y Jesse Tyler Ferguson y las madres de la televisión Meredith Baxter, Connie Britton y Susan Kelechi Watson.

Diego Luna y Gael García Bernal presentaron el premio a mejor dirección de miniserie hablando un poco de español y John Leguizamo tuvo un discurso en el que destacó la importancia de la representación de los latinos en televisión y la diversidad en pantalla.