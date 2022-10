Óscar Chávez Báez, fotógrafo desaparecido en CdMx, es hallado sin vida en el Edomex

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El fotógrafo Óscar Chávez Báez, de 30 años, quien había sido reportado como desaparecido desde hace una semana en la Ciudad de México, fue localizado sin vida en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Chávez Báez habría sido visto por última vez en el Centro Histórico de la CdMx el pasado 8 de octubre, según datos de su ficha de búsqueda, pero hasta este fin de semana fue hallado en el anfiteatro del municipio, donde permanecía en calidad de desconocido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ese mismo día realizaron el levantamiento de un cuerpo sin vida sobre avenida Jesús Reyes Heroles, Tlalnepantla, el cual coincidía con las características del joven.

Las autoridades mexiquenses reportaron a sus familiares, quienes confirmaron la identidad de Óscar, que la muerte del fotógrafo se debió a un aparente “hecho de tránsito”, es decir, que pudo ser atropellado.

Además, aseguraron que la identificación del cuerpo se logró gracias a los mecanismos implementados por la FGJEM que pudieron reconocer a esta persona con reporte de desaparición en la CdMx, ya que no se recibió una solicitud oficial para la búsqueda del individuo en el Estado de México.

Por su parte, familiares y amigos denunciaron que las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona donde desapareció no servían, pues en la única grabación que se obtuvo de él, se le ve corriendo sobre calle República del Salvador en el centro capitalino, sin embargo, las autoridades no han solicitado otras grabaciones a los negocios cercanos.

El fotógrafo veracruzano fue reportado como desaparecido horas después de que fuera visto por última vez la madrugada del 8 de octubre afuera de su casa en el Centro Histórico de la capital. Vestía una túnica amarilla, short negro, calcetas y sandalias.

Por ello, se levantó la denuncia correspondiente y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda CBP/00744/2022.

Aunque la madre denunció a medios de comunicación que, a pesar de haber una denuncia, las autoridades no habían informado sobre el hallazgo del cuerpo.

“Había estado dando vueltas con las autoridades y no me habían dicho nada, hoy apenas me están avisando que mi hijo apareció y muerto. No se vale porque pudimos haber evitado eso. No me pueden decir por qué o cómo murió. No se vale, no son animales las personas”.