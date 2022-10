Comunidad de Oaxaca en California se moviliza contra concejales racistas y xenófobos

Por Jorge Luis Macías

Los Ángeles, 16 de octubre (LaOpinión).- ¡Renuncien! Es todo lo que quiere la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles de los concejales Gil Cedillo y Kevin de León.

Orgullosos de su estatura, del color de su piel y de sus lenguas indígenas, unos cinco mil oaxaqueños mixtecos, zapotecos, triquis y de otras etnias marcharon casi cuatro millas, desde Trade Tech hasta las escalinatas del Ayuntamiento para exigir la dimisión inmediata de ambos políticos latinos.

Contingentes de los condados de Orange, Riverside, Ventura, Madera, Bakersfield y Los Ángeles entonaron a grito abierto: “Se ve, se siente, ¡Oaxaca está presente!”, “¿Qué queremos?… ¡Justicia!… ¿Cuándo? ¡Ahora!”. Cálculos extraoficiales indican que en California hay unos 380 mil oaxaqueños y, de éstos, 180 mil residen en el condado de Los Ángeles.

“¡Fuera los racistas!”, expresó el niño Vladímir García, de 14 años. “Los Ángeles necesita nuevo liderazgo”.

“El racismo no tiene lugar en los puestos de los líderes”, añadió Víctor García, de 20 años, estudiante de computación en el West College de Los Ángeles.

Los miles de oaxaqueños están indignados con Cedillo y De León por los comentarios racistas que afloraron en un audio filtrado a la prensa, donde usaron epítetos raciales, despectivos y derogatorios de esta comunidad trabajadora, de los afroamericanos y asiáticos.

“ASÍ ES, SOY PRIETA”

El escándalo provocó la renuncia de la expresidenta del Gobierno municipal, Nury Martínez, y del ahora expresidente de la Federación de Trabajadores del condado de Los Ángeles, Ron Herrera. Martinez se refirió a los oaxaqueños como personas “chaparras y feas”.

“Feo, pero no hipócrita ni racista”, se leía en uno de centenares de cartelones de los participantes. “Gil Cedillo, amigo del maíz transgénico. Amigo de Monsanto. ¡Renuncia ya!”, decía otro de cientos de mensajes.

El mismo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido públicamente a los funcionarios que abandonen sus puestos, así como el Senador federal Alex Padilla y el Congresista Tony Cárdenas, además de la mayoría de los miembros del concilio de Los Ángeles.

“Así es, soy prieta… prieta del color del barro, de mis cazuelas y mis comales, prieta como el chile tatemado, prieta como los frijoles, prieta como el mole…”, era el mensaje de Cynthia Vicente, una arquitecta oaxaqueña de 27 años, nacida en Teotitlán del Valle, quien viajó de la ciudad de Irvine, en el condado de Orange para participar en la protesta.

Su mensaje era el mismo que una vez envió Yalitza Aparicio, la mujer oaxaqueña ganadora del Óscar por su papel en la película Roma, quien fue vilipendiada por los propios mexicanos por el color de su piel.

“Me dicen prieta y piensan que es un insulto. No saben que mi color es mi porte, que, si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra”, se leía al final en el cartón escrito que sostenía en sus manos.

Después de ejecutar danzas y bailables folclóricos típicos de Oaxaca, además de escuchar sones y piezas musicales de las regiones de La Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los Valles Centrales, el contingente salió de LA Trade Tech con tres mujeres al frente y un anuncio que rezaba: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, frase acuñada por el Presidente de México, Benito Juárez, un indígena oaxaqueño conocido como el “Benemérito de las Américas”.

“RACISTAS Y CLASISTAS”

“En el pasado hicimos campaña política a favor de Cedillo; hoy estamos haciendo campaña para que se marche ya”, dijo a La Opinión, Graciela Molina, directora del grupo folclórico Huaxyacac de Los Ángeles, quien catalogó a De León y Cedillo como personas “racistas y clasistas”.

Elba Mejía, concejal de la ciudad de Madera, en el Valle Central de California, aseguró que el pueblo ya ha hablado y lo que el pueblo quiere es que tanto Cedillo como De León se vayan “porque discriminan a nuestra gente”.

Marching, rallying, speaking + Oaxaqueno music and indigenous dance to rebuke the despicable vile of Nury Martinez, Gil Cedillo, Kevin de Leon and LA Fed’s Ron Herrera. #LA4ThePeople #ResignationsNow pic.twitter.com/ISjGgbYXdI

— PANA (@ProgressiveAPIs) October 16, 2022