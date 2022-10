Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, buscará la Presidencia en las elecciones de 2024

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El exgobernador de Oaxaca y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ulises Ruiz Ortiz, anunció este domingo que buscará la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, de acuerdo con las reglas del Instituto Nacional Electoral (INE).

El exmandatario oaxaqueño aseguró en un video compartido en sus redes sociales, que es necesario dar una “vuelta en U” en el país para ayudar a los seis millones de pobres, y mejorar la complicada economía de las familias mexicanas.

“Tú eres el próximo pobre. Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie”, advirtió el expriista, quien confía en que aún hay tiempo para “recuperar el rumbo” de México.

“Este 2024, con los tiempos del INE, y con tu apoyo, me registraré como candidato independiente a la Presidencia de México, para que juntos pongamos al país en el rumbo correcto”.

Ruiz Ortiz fue expulsado en septiembre de 2021 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, luego de 40 años de haber militado en el tricolor, esto debido a una serie de críticas y actos contra la dirigencia.

Desde entonces, acompañado de otros priistas, el exmandatario estatal encabezó la toma de las instalaciones del PRI en la Ciudad de México para exigir la renuncia de Moreno Cárdenas, la cual terminó en un enfrentamiento entre ambos bandos, aunque se presume que las diferencias entre ambos políticos vienen desde que el líder priista asumió la presidencia del partido.

Tú eres el próximo pobre 🫵🏽

Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie.

Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo. pic.twitter.com/z5P0Po6l2x

— Ulises Ruiz Ortiz (@ulisesruizor) October 16, 2022