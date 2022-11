La pugna Layda-Monreal no romperá la 4T: importa el pueblo, no los líderes, dice AMLO

El Presidente López Obrador señaló que tampoco le preocupa que el conflicto entre ambos pueda derivar en una división del partido, pues aseguró que hay un pueblo muy politizado y muy unido que no se deja manipular. Y agregó que la fuerza del movimiento está en el pueblo.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- “No me meto en eso”, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ser cuestionado si llamaría a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores y al Senador Ricardo Monreal Ávila a una reconciliación para evitar conflictos dentro del movimiento que encabeza.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario federal señaló que tampoco le preocupa que ello pueda derivar en una división del partido, pues aseguró que hay un pueblo muy politizado y muy unido que no se deja manipular.

“A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad y ya no son tan importantes los dirigentes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación los tiene el pueblo, por eso no pueden los oligarcas conservadores con sus medios de información, con sus intelectuales orgánicos”.

“Todavía pueden manipular a una buena cantidad de gente como se ve en la marcha, pero poco a poco va concientizándose más gente, sobre todo los jóvenes […] Entonces hay que seguir haciendo conciencia porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Si nosotros decimos ‘ya no vamos a tratar este asunto’, ‘vamos a buscar la conciliación, la unidad’, pues es mantener el mismo atraso de siglos y estar formando ciudadanos susceptibles de manipulación, ciudadanos imaginarios”, añadió.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que cada quien debe actuar de manera responsable de acuerdo a sus principios. “Y nosotros estamos muy seguros, absolutamente seguros, porque le tenemos respeto y amor al pueblo”.

—¿No fragmentaría a Morena este diferendo? —preguntó el reportero al mandatario federal.

—No, no, no, no, no. La fuerza de nuestro movimiento está en nuestro pueblo. No hay ningún líder por importante que sea. O sea, eso que se lo aprendan para que no vayan a levitar y se sientan como antes: ‘Ahí vienen las masas, ahí viene el pueblo detrás de nosotros’. No va a ir nadie detrás de ellos si no actúan de manera consecuente, si no le tienen amor al pueblo. Que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar —respondió el Presidente.

El conflicto entre Ricardo Monreal y Layda Sansores se da después de que la mandataria estatal

diera a conocer las supuestas conversaciones entre Monreal y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, las cuales el morenista consideró como “contenido basura, falso y truqueado” y calificó como una “guerra sucia” los ataques en su contra, pues aseguró que “se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas” a quienes aspiran a la Presidencia en 2024.

Ayer, el Senador Ricardo Monreal Ávila dio a conocer que un Juez federal le otorgó la suspensión definitiva para que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya no lo mencione durante su programa semanal “Martes del Jaguar” y baje las publicaciones de él de sus redes sociales.

A través de un videomensaje publicado en su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal dio a conocer que el amparo que promovió a inicios de noviembre fue en contra de la mandataria estatal y contra otras autoridades que dependen del Gobierno de Campeche, así como a la oficina de Comunicación Social de la entidad.

“Hoy se me ha otorgado la suspensión definitiva con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi prejuicio que dañen el honor, el prestigio y mi autoridad. Es un amparo federal con una suspensión definitiva”, dijo.

Sin embargo, Layda Sansores San Román volvió a hablar de Ricardo Monreal Ávila en su programa “Martes del Jaguar”, en el cual advirtió que la próxima semana contaría una presunta extorsión por parte de Monreal.

Ayer se me otorgó la suspensión definitiva presentada a un juez federal sobre actos reclamados a la gobernadora de Campeche. Luchemos por que la Constitución y la ley se respeten. Mi convicción como maestro universitario y servidor público es no apartarnos de la norma jurídica. pic.twitter.com/1rzIb81GBr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 15, 2022

“La próxima semana les contaré cómo me quiso extorsionar, si a alguien no le queda claro que es un traidor, a mí no”, afirmó.

También habló acerca de cómo Monreal quiso meterse en las denuncias de corrupción que ella mantenía con Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional.

“Monreal se subió a otro vagón del Tren Maya: nosotros a lo que estábamos dedicados era a combatir la corrupción de Alejandro Moreno Cárdenas. Y sí, salió en un diálogo, pero, ¿tú ejerciste acción para protegerlo?”, preguntó la mandataria.

Nadie lo va a lastimar, añadió, “ni Andrés Manuel, ni Claudia, ni nadie. Con quien se tiene que reconciliar es con sus valores enmohecidos”, planteó Sansores San Román.

MARTES DEL JAGUAR #46 https://t.co/Gpf3x6D6VL — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 16, 2022

“Yo me defiendo sola”, dijo la Gobernadora sobre la carta que firmaron 87 senadores para defenderlo. “Pero él incluso compromete a los senadores que, según la tradición, tienen que defender a su líder”.

La Gobernadora reiteró que todo lo que ha difundido en su programa “Martes del Jaguar” es verdad. “Nadie nos ha dicho que es mentira lo que hemos leído aquí. Me dice de todo: que soy loca, que soy perra, pero no importa”.

“Yo sólo repito: ¿ejerciste tráfico de influencias para tapar a ‘Alito’?”, insistió Layda.

La Gobernadora de Campeche también mencionó acerca de que el Senador Monreal recibió a un grupo de personas que marchó el domingo para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si no fue a marchar, fue a recibir con los que habían marchado y hasta se tomó con ellos el refresquito: ese es un acto de traición”, afirmó la mandataria estatal.

“No está ni con Dios ni con el diablo, y se va a quedar en el infierno”, expuso. “Esta traición no es nueva, él no es de Morena: Monreal vota por Monreal”. Luego, la Gobernadora afirmó que en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, dejó funcionarios que básicamente se dedican a robar.