“Me dejo de llamar Andrés Manuel”: Presidente defiende recorte de presupuesto al INE

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de México habló esta mañana sobre el Plan B que propondrá en caso de que la Reforma Electoral no sea aprobada en el Congreso. Dijo que eso permitirá reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) sin que se viole la Constitución y expresó que si la gente no quiere eso se dejará de llamar Andrés Manuel.

El Jefe del Ejecutivo federal insistió en que la Reforma Electoral es muy importante para garantizar que en México haya democracia y que “nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante”.

“Porque no estamos hablando de un país en donde nunca o muy pocas veces ha habido fraude. Estamos hablando de un país que desgraciadamente ha sido una constante y nos ha costado muchísimo. Imagínense si no hubiese habido el fraude del 2006 no se hubiera declarado la guerra [contra el narcotráfico] como sucedió”.

El Presidente reprochó que los partidos que están “al servicio de la oligarquía” no van a votar por los cambios propuestos en la Reforma Electoral que se discutirá en el Congreso de la Unión.

“No es posible que ahora que se va a discutir en el Congreso la Reforma Electoral, la cúpula, la minoría en contra de la voluntad del pueblo, porque por encima de todo está la soberanía popular, no aplica porque deciden que no sea el pueblo que elija a los consejeros, a los magistrados, que no hayan diputados plurinominales, que el pueblo de México quiere, estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el Presidente”, expresó.