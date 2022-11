"Es política... es por votos", revira Fiscal de Morelos por críticas del caso Ariadna

El Fiscal estatal defendió la labor de su institución en el caso de Ariadna y aseguró que su función no es “juzgar, criticar y mucho menos descalificar” lo que hizo otra Fiscalía de otra entidad como la de la Ciudad de México. Además, consideró que las acusaciones hechas por la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, tienen tintes políticos.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, compareció este miércoles ante el Congreso local por las acusaciones del supuesto encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz.

Ante legisladores y legisladoras, el funcionario defendió su institución y su labor realizada en el caso de Ariadna. Además, consideró que las acusaciones hechas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, son con tintes políticos.

“Venimos a aclarar que todo esto que está pasando se basa en un dato inexacto. Nosotros hicimos un trabajo impecable, un trabajo científico que hicieron nuestros legistas que trabajan desde hace muchos años y que tienen mucha experiencia en la Fiscalía del Estado”, expresó Uriel Carmona.

“Nosotros no tenemos ningún interés en el tema de lo político. La Fiscalía a mi cargo no se ha prestado a servir a intereses de otras autoridades y mucho menos al campo de la política. Lamentamos mucho en la Fiscalía del estado que esto tenga trascendencia al campo de lo político. Nuestra obligación y principal interés son las víctimas indirectas, los familiares de las personas desaparecidas, de las víctimas de feminicidio, de robo, de secuestro”, añadió.

El Fiscal dijo no conocer el dictamen de necropsia realizado por las autoridades de la Ciudad de México, ya que aseguró que su función no es “juzgar, criticar y mucho menos descalificar” el trabajo realizado por otra Fiscalía autónoma de otra entidad.

“No tengo facultades, el Ministerio Público a mi cargo no tiene la facultad legal y constitucional de juzgar, criticar y mucho menos de descalificar lo que hizo otra Fiscalía autónoma de otra entidad soberana como es la de la Ciudad de México, pero tampoco ellos lo pueden hacer con nosotros. Yo apelo a que nos pongamos a trabajar en lo que nos toca”, expresó.

para que informen sobre los hechos violentos que se han incrementando en la entidad y sobre el caso de Ariadna N. — H. Congreso del Estado de Morelos (@MorelosCongreso) November 16, 2022

Uriel Carmona afirmó que la Fiscalía respaldará a su personal forense “hasta llegar a las últimas consecuencias jurídicas”, ya que el tema de las necropsias se decidirá en los juzgados y tribunales, en donde dijo que le darán la razón a la dependencia de Morelos. “Nosotros hicimos un trabajo limpio y la verdad siempre se sabe y sale a flote, y estamos confiados en que así será”, agregó.

Asimismo, aseguró que todo está debidamente documentado en la necropsia realizada al cuerpo de la joven por los peritos de Morelos, la cual, debe servir a la Fiscalía capitalina.

“Y no sólo eso, en el caso que nos ocupa, desahogamos 10 declaraciones de las personas que estaban con la víctima horas antes, días antes de su deceso. El tiempo de la muerte que determinaron nuestros legistas es coincidente con la presencia de la víctima en un departamento en la Ciudad de México”, indicó el Fiscal.

#AlMomento 🔴🏛 | 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ Comparecen ante el Pleno del #CongresoMorelos, @urielgandara, Fiscal de Morelos, Comisionado de Seguridad, José A Ortiz Guarneros y al Secretario de Gobierno, @SGSamuelSoteloS. 📺 Sigue la transmisión #EnVivo por: ▶️ YouTube https://t.co/xTZ1PlrACG — H. Congreso del Estado de Morelos (@MorelosCongreso) November 16, 2022

Uriel Carmona celebró que ya hayan detenidos por el feminicidio de Ariadna, aunque reiteró que la necropsia realizada por la dependencia estatal debe servir a las autoridades capitalinas para que no haya impunidad en este caso.

“Nuestra necropsia le sirve al Ministerio Público de la Ciudad de México, es complementario del trabajo que ellos hicieron y respetamos mucho. Y qué bueno que tengan detenidos, lo celebramos. Qué bueno que tengan pruebas para que se vincule a proceso y se dé prisión preventiva a probables feminicidas. Nosotros nada más hicimos una necropsia que debe ser complementaria, que debe servir para perseguir a estos delincuentes y que no haya impunidad.

Finalmente, el Fiscal de Morelos negó categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente con Rautel “N”, quien se encuentra detenido junto con Vanessa “N” por su presunta participación en la muerte de Ariadna.

“Esos señalamientos no tienen sustento, al parecer se trata de un tema de política. La Fiscalía no se mete en política. Los que nos interesan son las víctimas. Tenemos muchas fallas, sí, ¿quién no? Nos falta presupuesto, personal, policías. Es un trabajo peligroso y desgastante […] Vamos a seguir trabajando en la Fiscalía y vamos a defender nuestro trabajo porque está limpio […] Nosotros no tenemos nada que ver con lo político, nosotros estamos deteniendo secuestradores, feminicidas. ¿Eso qué tiene que ver con los políticos y con los votos?”, concluyó.

El pasado 11 de noviembre, diputadas y diputados del Congreso de Morelos aprobaron citar a comparecencia ante el Pleno Legislativo, a los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Seguridad (CES), y de la Secretaría de Gobierno estatal, tras la muerte de la joven Ariadna Fernanda López Díaz.

López Díaz fue hallada sin vida la semana pasada en una carretera de Tepoztlán y, conforme han avanzado las indagaciones, el Gobierno capitalino ha señalado al Fiscal Uriel Carmona como un individuo oscuro que deliberadamente manipuló el feminicidio de la joven para inculparla a ella de su propia muerte.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló el pasado 9 de noviembre que el Fiscal de Morelos pidió “matizar” los señalamientos en su contra sobre el encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda.

La mandataria capitalina compartió, en su conferencia de prensa, que el Fiscal Uriel Carmona habría llamado el lunes pasado a la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para hablar del caso y ver la posibilidad de armonizar las acusaciones.

La Jefa de Gobierno capitalina insistió en poner en duda la actuación del Fiscal de Morelos por tratarse de un tema de principios y de fondo, no de una negociación política.