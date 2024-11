VIDEO ¬ Javier Aguirre sangra por agresión tras la derrota de México contra Honduras

Luego de que el equipo tricolor cayera por 2 goles contra su contraparte hondureña, “El Vasco” Aguirre fue abucheado por aficionados, siendo uno de ellos el que le arrojó una lata de cerveza y le provocó una cortada que lo dejó sangrando.

SAN PEDRO SULA, Honduras (AP) — Mala noche para la Selección Mexicana, pues perdió en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Honduras por marcador de 2-0 en la ciudad de San Pedro Sula. No solo los jugadores la pasaron mal en suelo hondureño, pues Javier Aguirre fue agredido por los aficionados catrachos.

Luego de que el silbante Walter López finalizara el juego, el entrenador del tricolor salió del banquillo para felicitar al colombiano Reinaldo Rueda. Sin embargo, un aficionado aprovechó el momento para lanzar una lata de cerveza que se impactó en la cabeza de Aguirre y esto le provocó el sangrado.

“Triste por lo que pasó al final del partido. porque es un ser humano, porque como golpearon al ‘profe’ me pudieron golpear a mí”, dijo el entrenador colombiano de Honduras Reinaldo Rueda sobre la agresión su colega. “Quiero presentar una disculpa al pueblo de México y al profesor Aguirre, eso no puede suceder”.

Honduras-México. Lanzan una lata en la cabeza del seleccionador mexicano, Javier Aguirre, y le hacen una brecha. ¿Y qué hace el entrenador mexicano? Saluda al técnico rival y a los jugadores y se va al vestuario. ¿Cómo puedes odiar a este hombre? pic.twitter.com/6wyHUrp2OY — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 16, 2024

Por su parte, Aguirre señaló su molestia ante el resultado del partido, alegando “errores puntuales” que condenaron la pérdida del equipo tricolor ante Honduras.

“Estoy molesto por el resultado, los jugadores no merecían irse con el 2-0, fueron errores puntuales que nos condenaron”, dijo Aguirre. “No puedo señalar a nadie, pero tengo plena fe que podemos remontar el resultado”.

Luis Palma firmó un doblete en el complemento y Honduras se impuso el viernes 2-0 sobre México en la ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Palma aprovechó un error de la zaga visitante y marcó a los 67 minutos. Hizo su segunda anotación a los 83 para asegurar el triunfo de los catrachos.

Ahora a Honduras le basta cualquier empate en la vuelta o una derrota hasta por un gol para instalarse en la ronda de los cuatro mejores.

El partido de vuelta será el próximo martes en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

Para evitar una prematura eliminación, el Tri requiere al menos un triunfo de 2-0 para forzar el alargue o ganar por diferencia superior a dos goles para avanzar a semifinales por tercer torneo consecutivo.

En este torneo, el gol de visitante es el primer criterio para desempatar una serie.

“El objetivo es el resultado, pero si analizas fueron dos errores puntuales que nos condenaron, pero México no se escondió, no se asustó, al contrario, vi al equipo sólido que peleó cada balón”, añadió Aguirre. “Ellos acertaron y nosotros no, el resultado no me gusta, pero trataremos de tener mente fría y ojalá seamos capaces de remontar”.

En la edición pasada de la Liga de Naciones, México necesitó un agónico gol de Edson Álvarez en tiempo de compensación para avanzar.

El revés fue el primero en un torneo oficial para Aguirre en su tercera etapa al frente de la selección mexicana.

En el encuentro, disputado bajo una llovizna incesante debido a la tormenta tropical Sara, ninguno de los dos equipos fue capaz de generar llegadas claras de peligro. México lució conforme esperando atrás.

Palabras de Javier Aguirre tras el partido en San Pedro Sula. Nos vemos el martes en Toluca.#ScribeElJuego @ScribeMexico pic.twitter.com/Bk3gfJu2YM — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2024

Tuvo su mejor oportunidad hasta los 56 minutos con un disparo de Julián Quiñones que fue desviado con apuros por el portero Edrick Menjívar.

Poco después, César Montes perdió una pelota en las afueras del área, Edwin Rodríguez realizó un disparo que el portero Guillermo Ochoa rechazó al costado derecho y Palma apareció para convertir con tiro rasante que pasó entre las piernas del arquero.

Con la ventaja y arropado por una hinchada que no cesó de apoyar a pesar de las condiciones climatológicas, los catrachos fueron mejores y ampliaron su ventaja sobre el final del encuentro.

Palma le dio rumbo decisivo al encuentro en una jugada de contragolpe en la que Palma eludió a Jorge Sánchez antes de efectuar un disparo desde fuera del área que entró por el poste izquierdo de Ochoa.

— Con información de AS México