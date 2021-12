Realidad virtual más real: Desarrollan técnicas de mejora para pantallas 3D (VIDEOS)

MADRID, 16 de diciembre (EUROPA PRESS) – Trabajando en la intersección de la óptica y la inteligencia artificial, científicos de Stanford desarrollan nuevas técnicas para mejorar las pantallas 3D para realidad virtual y aumentada.

En su propia búsqueda de estas mejores pantallas, el Laboratorio de Imágenes Computacionales de Stanford ha combinado su experiencia en óptica e inteligencia artificial. Sus avances más recientes en esta área se detallan en un artículo publicado en Science Advances y el trabajo que se presentará en SIGGRAPH ASIA 2021 en diciembre.

En esencia, esta investigación confronta el hecho de que las pantallas de realidad virtual y aumentada actuales solo muestran imágenes en 2D a cada uno de los ojos del espectador, en lugar de imágenes en 3D, u holográficas, como las que vemos en el mundo real.

