Weinstein busca anular condena por supuesta negligencia a garantías constitucionales

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS).- El productor de cine Harvey Weinstein ha comparecido este miércoles frente a un panel de cinco jueces sobre la apelación que presentó por “presunta negligencia” en abril para anular su condena de agresión sexual.

El equipo de abogados que asesoran a Weinstein han defendido conjuntamente que la condena no se juzgó en base a los delitos específicos y que estuvo influenciada por el movimiento global #MeToo contra la violencia sexual en lugar de delitos específicos.

Además, han argumentado que el juez de primera instancia, James Burke, cometió numerosos errores, entre ellos permitir que testificaran mujeres que no aparecían en la acusación o bloquear el testimonio de un experto que hubiera arrojado dudas sobre el caso, según recoge Bloomberg.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017