Bruce Springsteen vende su catálogo discográfico a Sony Music por 500 mdd

El trato incluye la adquisición de los másters de las canciones publicadas, incluyendo sus más grandes éxitos; así como los derechos de toda la obra de Springsteen como compositor.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El músico y cantante estadounidense Bruce Springsteen habría vendido los derechos de su música a Sony Music Entertainment, siendo la transacción de este tipo realizada por el trabajo de un solista más grande de la historia.

De acuerdo con un artículo publicado por Ben Sisario en el diario The New York Times, dos fuentes cercanas al trato confirman la transacción. Si bien aún no cuenta con un anuncio público informando el negocio completado, el arreglo podría sobrepasar los 500 millones de dólares, detallaron estas personas.

Una nota de Billboard fue el primer medio en reportar la negociación, cosa que llevaba desde el mes pasado. De forma paralela a los arreglos con Sony, Springsteen se acercó con Universal Music Publishing Group para comprar su catálogo editorial, el cual la disquera ha administrado.

Ante esto, Sony Music Entertainment obtendría todo el catálogo musical publicado por “El Jefe”, incluyendo sus más grandes éxitos como Dancing in the Dark, Born in the USA, Born to Run, Thunder Road, entre otros; así como toda la obra que Springsteen haya trabajado como compositor.

La compra de los másters por Sony Music significaría la transacción más grande de la historia para un solista, puesto que el año pasado, Bob Dylan ostentó dicho título por vender su catálogo musical a Universal Music Publishing Group por un poco más de 300 millones de dólares.