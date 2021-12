Arturo Zaldívar es un hombre honesto: AMLO; no podría decir lo mismo de otros, afirma

El Presidente López Obrador aseguró que le gustó el discurso de Arturo Zaldívar porque “antes los presidentes de la Corte no hablaban de la corrupción”.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este jueves que el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es “un hombre honesto, íntegro y honrado”, pero dijo que “no podría decir lo mismo de otros ministros, y tampoco de magistrados ni de jueces”.

“En particular lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte, sin duda, se puede decir que se actúa con honestidad. Él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros, tampoco de magistrados ni de jueces, y no quiero generalizar”, señaló en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Además, el mandatario federal consideró que “hace falta seguir limpiando la corrupción, no sólo al Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo, porque “la corrupción estaba arraigada”.

En cuanto al discurso que dio Arturo Zaldívar durante su Tercer Informe Anual de Labores, el Presidente López Obrador mencionó que le gustó porque “antes los presidentes de la Corte no hablaban de la corrupción”.

“A mí sí me gustó su informe de ayer porque antes los presidentes de la Corte no hablaban de corrupción. No usaban ni siquiera la palabra, no estaba en el discurso”.

El día de ayer, al rendir su tercer informe de labores, el Ministro presidente aseguró que en el Poder Judicial de la Federación “ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada”. Asimismo, destacó que los casos de corrupción registrados son aislados y “no obedecen a mafias que operaban desde adentro”.

“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Son casos aislados y no obedecen a mafias de corrupción que operaban desde adentro”, expresó.

“Hoy somos un nuevo Poder Judicial que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca”, afirmó Zaldívar durante la ponencia.

Arturo Zaldívar también aseguró que “hoy se combate el nepotismo, la corrupción y el acoso sexual con resultados que están a la vista de todos”.