Médicos de NY logran segundo xenotrasplante exitoso de riñón de cerdo a humano

Ciudad de México, 16 de diciembre (RT).- Un equipo de investigadores del centro médico Langone Health de la Universidad de Nueva York ha realizado su segundo xenotrasplante experimental exitoso de un riñón de cerdo genéticamente modificado a un ser humano, comunicó la entidad académica estadounidense.

El procedimiento, que forma parte de un estudio en curso, tuvo lugar en noviembre en un laboratorio del centro médico. Al igual que con su primer xenotrasplante (trasplante de células, tejidos u órganos entre diferentes especies), llevado a cabo en septiembre, los investigadores recurrieron a un riñón de porcino que carecía del gen alfa-gal. El órgano fue adherido al organismo de una persona recientemente fallecida, que se mantenía conectada a un respirador.

Less than 2 months after Dr. Montgomery and his team performed the first-ever successful xenotransplant, they did it again.

These results offer hope for so many people on transplant lists—read all about it here: https://t.co/fHFIttoNwR pic.twitter.com/n9KqtAnGmJ

December 15, 2021