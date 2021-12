¿Cómo escuchar las notas de voz de WhatsApp antes de enviarlas? Aquí los pasos

La aplicación de mensajería actualiza una de sus funciones más populares con una opción muy demandada.

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 16 de diciembre (AS).- Al principio una especie de “moda” que se pensaba pasajera, desde que los audios o notas de voz de WhatsApp llegaron a la app en 2013, poco a poco fueron abriéndose paso y hoy día incluso aunque no los uses es raro que alguna vez no hayas grabado y enviado uno -Aunque eso significa que también llevamos ocho años de pulsar sin querer el botón del micro y enviar audios por error, ya que WhatsApp sigue sin querer mover el botón de las notas de voz.

Y es que los mensajes de voz son tan rápidos como fáciles de grabar y enviar, aunque su problema principal es que no podemos revisarlos antes de enviarlos, oírlos por si hemos dicho algo erróneo o no se escuchan bien. No podemos, ¿o sí?

ESCUCHAR UN AUDIO DE WHATSAPP ANTES DE ENVIARLO

Para grabar un mensaje de voz, simplemente hay que tocar el icono de micrófono, mantenerlo pulsado, hablar y luego soltarlo para que la nota se envíe de forma automática. Pero WhatsApp acaba de estrenar una manera de grabar notas de voz que te permite escucharlas antes de enviarlas, o desecharlas y regrabarlas de nuevo si quieres.

Una función que antes era necesario hacerla con ciertos “trucos”, pero ahora ya se acabó, ya que WhatsApp te permite hacer esto:

1. Abre un chat individual o de grupo.

2. Toca el icono del micrófono y deslízalo hacia arriba para bloquear la grabación y usar el manos libres.

3. Empieza a hablar.

4. Una vez que haya terminado, dale al botón de “Stop”.

5. Toca el botón de reproducción para escuchar la grabación. También puedes tocar cualquier parte de la grabación para reproducirla desde ese momento.

6. Si no te gusta y quieres regrabarlo, dale el icono de la papelera para eliminar el mensaje de voz.

7. Si te gusta, pulsa el botón de envío para enviarlo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.