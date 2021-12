El barítono Carlos Marín, integrante de Il Divo, se encuentra en coma inducido

Ciudad de México, 16 de diciembre (RT).- El cantante Carlos Marín, integrante del cuarteto musical Il Divo, se encuentra en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Manchester Royal Hospital, en el Reino Unido, tan solo unos día después de que el grupo musical anunciara que posponía su gira por ese país.

El barítono español, de 53 años, fue ingresado el pasado 8 de diciembre y se encuentra en estado grave, aunque estable. Tiene su oxígeno comprometido y permanece intubado, según informa El Español.

Tan solo dos días antes de su ingreso, el 6 de diciembre, el cantante había publicado en su perfil oficial de Instagram una foto para publicitar su próxima gira en EU. Sin embargo, al día siguiente, el grupo cancelaba su concierto para esa misma noche en el Hull Bonus Arena de Yorkshire por la enfermedad de una persona de la banda.

A través de un mensaje en Twitter, el grupo anunciaba que “debido a una enfermedad” la gira de Il Divo de diciembre de 2021 por el Reino Unido se posponía hasta diciembre de 2022, sin dar más detalles.

Our dear friend and partner, Carlos, is in the hospital. We are hoping and praying for a speedy recovery.

— Il Divo (@ildivoofficial) December 16, 2021