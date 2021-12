El Banco Central Europeo no subirá tasas de interés en 2022, como en otros países

Madrid, 16 de diciembre (Europa Press) .– La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado que continúa siendo poco probable que la institución suba los tipos de interés en 2022, a pesar de la “significativa” revisión al alza de los pronósticos de inflación para la eurozona que ha anunciado la entidad, que se desmarca así del tono adoptado por la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de Inglaterra, que ha adoptado este jueves su primera subida del precio del dinero desde 2018.

De este modo, el BCE se desmarca del tono mucho más ortodoxo de otros grandes bancos centrales, como la Fed de Estados Unidos, que ayer anunció que acelerará la retirada de estímulos para ganar margen de cara a subir tipos de manera más agresiva en 2022, mientras que el Banco de Inglaterra ha anunciado este jueves su primera subida desde 2018, al elevar la tasa de referencia en 15 puntos básicos, hasta el 0.25 por ciento.

Sobre esta cuestión, Lagarde ha reiterado que la posición en el ciclo económico de la zona euro difiere de la de estos países por lo que no puede asumirse que si algo pasa con la Fed, pasará con el BCE”.

Por otro lado, además de mantener los tipos de interés, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido dar por terminado en marzo, tal como estaba previsto, su programa de compras contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), mientras que impulsará temporalmente su programa de compras de activos convencional (APP, por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, el BCE compraba bajo este programa 20 mil millones netos de activos por mes. Sin embargo, entre abril y junio, el BCE ha acordado elevar las compras a 40 mil millones por mes (60 mil millones más de lo previsto para el conjunto del trimestre).

En el tercer trimestre de 2022, las compras serán de 30 mil millones por mes (30 mil millones más de lo previsto para el conjunto del trimestre). Desde octubre de 2022, las compras se volverán a situar en 20 mil millones netos mensuales.

En este sentido, ha explicado que, en el caso de una nueva fragmentación del mercado relacionada con la pandemia, las reinversiones de PEPP se pueden ajustar de manera flexible a lo largo del tiempo, las clases de activos y las jurisdicciones en cualquier momento, añadiendo que las compras netas del PEPP “también podrían reanudarse, si fuera necesario, para contrarrestar los choques negativos relacionados con la pandemia”.

A este respecto, a pesar de admitir que la nueva variante ómicron puede tener un impacto adverso para la eurozona, cuyo alcance es de momento desconocido, ha hecho hincapié en que las economías son más resistentes ahora, “más fuertes variante tras variante”.

De este modo, la presidenta del BCE ha expresado su confianza en que durante 2022 los precios de la energía se estabilicen, los patrones de consumo se normalicen y se relajen las presiones sobre los precios relacionadas con los cuellos de botella.

