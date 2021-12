Banxico reacciona contra inflación y sube tasa de interés 50 puntos. Se queda en 5.5%

El incremento del banco central se da en medio de la inflación más alta de las últimas dos décadas. La última vez que el Banco de Mexico la subió en 50 puntos base fue el 9 de febrero 2017.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Banco de México (Banxico) anunció este jueves su quinto incremento consecutivo en la tasa de interés, con la cual se posicionó en 5.5 por ciento, es decir, un aumento de 50 puntos base.

La Junta de Gobierno del banco central, presidido por Alejandro Díaz de León, aprobó esta decisión con una votación en la que cuatro integrantes apoyaron la nueva tasa y sólo uno de ellos, una vez más Gerardo Esquivel, se mostró a favor de aumentar la tasa en únicamente 25 puntos base, tal como se hizo en las cuatro decisiones pasadas del organismo.

En el comunicado del Banxico se destacó que el incremento se da luego de que se evaluó la “magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y a los factores que la determinan, el riesgo de que se contamine la formación de precios y los retos por el apretamiento de las condiciones monetarias y financieras globales”.

“Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3 por ciento dentro del horizonte de pronóstico”, argumentó la junta en su decisión.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 5.50% con efectos a partir del 17 de diciembre de 2021. Consulta el comunicado en: https://t.co/w4WtyjJyI8 pic.twitter.com/qlxdO03kw5 — Banco de México (@Banxico) December 16, 2021

Tal como explicó la autoridad bancaria, este incremento se da luego de que la inflación global siguió aumentando, presionada por los cuellos de botella en la producción, la recomposición del gasto hacia mercancías, los elevados precios de alimentos y energéticos, y la recuperación de algunos servicios.

Entre los riesgos globales que enumeró el Banxico destacan los asociados a la pandemia, las presiones inflacionarias y los ajustes a las condiciones monetarias y financieras.

“Las presiones inflacionarias globales e internas continúan afectando a la inflación anual general y subyacente, que en noviembre registraron 7.37 por ciento y 5.67 por ciento, respectivamente”, recordó.

En ese mismo comunicado, el banco central indicó que las expectativas de inflación general y subyacente para 2021, 2022 y para los próximos 12 meses volvieron a incrementarse, así como las de mediano plazo, pero destacó que las de largo plazo se han mantenido estables en niveles superiores a la meta.

El banco central previó ahora que la inflación general cierre 2021 en 7.1 por ciento frente a la estimación previa de 6.8 por ciento.

Para el primer trimestre de 2022 se espera ahora un alza de precios de 6.7 por ciento, que se moderaría a 3.5 por ciento a finales del próximo año.

Este es el quinto aumento consecutivo que el banco central hace a la tasa de interés tras el 24 de junio, el 12 de agosto, el 30 de septiembre y el 11 de noviembre. Sin embargo, en esta ocasión, el incremento fue de 50 puntos base, mientras que en las anteriores la tasa aumentó en 25.

De acuerdo con la analista Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis de Banco base, la última vez que Banco de Mexico la subió en 50 puntos base fue el 9 de febrero 2017.

Luego de que se diera a conocer la decisión del banco central, el peso se apreció frente al dólar en un 0.93 por ciento, con lo que la paridad cambiaria quedó en 20.82 pesos, nivel no visto desde hace aproximadamente tres semanas.

El próximo anuncio de política monetaria del Banco de México está programado para el 11 de febrero de 2022, cuando Victoria Rodríguez Ceja reemplazará al actual Gobernador del organismo, Alejandro Díaz de León, tras su nombramiento por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.