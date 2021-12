CdMx: “Me marca por aquí”, dijo chofer de Uber antes de tomar ruta no seleccionada

Por medio de redes sociales, la usuaria Sandy dio a conocer que el conductor Victor Hugo tomó un camino distinto al indicado para llegar a su casa, y tuvo que abandonar el vehículo y pedir ayuda a terceras personas.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Sandy salió de trabajar y se preparaba para ir a su casa cuando decidió tomar un Uber. Empezó el viaje, que fue largo, y al acercarse a su hogar el conductor le dijo, contrario a lo que ella sabía, que la vuelta era hacia la izquierda.

“El conductor me dice: me marca por la izquierda. Firme, le respondo: No, es por la derecha. No le importó y se fue por la izquierda”, denunció en redes sociales su horrorífica experiencia.

A pesar de sus reclamos, el conductor Víctor Hugo tomó el camino hacia la izquierda y empezó a acelerar sobre el tercer carril.

“Quité el seguro y abrí la puerta desde donde estaba, le hice señas de ‘ayuda’ a los carros y una camioneta se pegó al carro y de esa manera el conductor se orilló”, recordó Sandy.

La usuaria indicó en redes sociales que el vehículo avanzó más de 300 metros con la puerta abierta antes de orillarse desde el tercer carril de la vialidad.

En ese momento, Sandy bajó del automóvil y dos hombres que viajaban en la camioneta salieron a auxiliarla. En ese momento, las personas tomaron fotografías de las placas del Uber y le preguntaron si ella se encontraba bien.

“Yo sólo corrí hacia mi casa, que se había quedado atrás de donde pude bajar”, expresó.

Después del evento, Sandy levantó un reporte desde la plataforma, pero indicó que decidió hacer la denuncia pública para que quienes identifiquen las placas no aborden el vehículo con dicho conductor.

“Tuve mucho miedo y mucha suerte”, reflexionó finalmente.