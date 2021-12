El peso se aprecia luego de que el Banxico subiera la tasa de interés hasta 5.5%

Aunque desde la mañana la moneda local mostraba buenos resultados, la apreciación del peso se aceleró apartir de las 13:00 horas, minutos después de la publicación de política monetaria del Banxico.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– El peso terminó la última sesión de la semana con una apreciación de 1.0 ciento (21 centavos), cotizando alrededor de 20.80 pesos por dólar, luego de que el Banco de México (Banxico) subiera la tasa de interés en 50 puntos base como medida para combatir las presiones inflacionarias.

La apreciación de la moneda nacional se observó desde las primeras horas de la mañana, ante un mayor apetito por riesgo, ya que los bancos centrales de economías avanzadas mostraron posturas monetarias más estrictas, lo que se interpreta como una respuesta para combatir la inflación.

En ese sentido, los anuncios de política monetaria publicados este día generaron mayor certidumbre sobre el futuro de las tasas de interés.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El tipo de cambio se ubicó tocando un máximo de 21.0845 y un mínimo de 20.7632 pesos por dólar. Los datos del Banxico muestran que el dólar interbancario quedó en 20.92 unidades, pero en ventanillas se vendió hasta en 21.45 por moneda de EU.

“A partir de las 13:00 horas se acentuó la apreciación del peso mexicano, luego de que el Banco de México anunció un incremento de 50 puntos base en la tasa de interés objetivo a 5.5 por ciento. Cabe mencionar que, este es el primer incremento de 50 puntos base desde el 9 de febrero del 2017”, explicó la analista de Banco Base, Gabriela Siller.

En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también cerró las operaciones de este jueves con ganancias. Durante la sesión, la plaza accionaria registró su mayor nivel en más de un mes.

El referencial índice S&P/BMV IPC, compuesto por las acciones de las 35 emisoras de más valor por capitalización y liquidez en México, subió 0.43 por ciento a 51 mil 384.06 unidades.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,384.06 / +0.43% Dólar Spot: 20.8050 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 16, 2021

Por su parte, el petróleo mexicano tuvo una baja leve en su cotización al registrar un precio de 65.70 dólares.

El portal del Petróleos Mexicanos (Pemex) mostró que dicho costo pertenece a la cotización del 15 de diciembre. Anteriormente, en la sesión previa el precio se colocó en 65.75 dólares.

WALL STREET

Wall Street cerró este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0.08 ciento a pesar del impulso optimista que contagió a los inversores tras el anuncio de la víspera de la Reserva Federal de EU (Fed) de acelerar el programa de retirada de estímulos y mantener los tipos de interés sin cambios hasta el próximo año.

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 29.79 puntos, hasta 35 mil 897.64 unidades, y el selectivo S&P 500 retrocedió un 0.87 ciento o 41.18 enteros, hasta 4 mil 668.67 puntos.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, restó hoy un 2.47 ciento o 385.15 unidades, hasta 15 mil 180.43 enteros.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El parqué neoyorquino arrancó la jornada mixto, animado por el anuncio del miércoles de la Fed, que confirmó que acelerará la reducción de su programa de compra de bonos, el estímulo económico que puso en marcha ante la crisis provocada por la covid-19.

“La economía es robusta y ya no necesita este apoyo monetario”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien por otra parte justificó esperar hasta marzo para acabar de forma paulatina con la compra de deuda porque, según dijo, a la economía no le convienen los golpes bruscos.

Asimismo, el banco central estadounidense dejó por el momento sin cambios los tipos de interés en el rango de entre 0 ciento y 0.25 ciento , pese a que la inflación se ubicó en noviembre en una tasa interanual del 6.8 ciento , la cifra más alta en casi 40 años en el país.

Sin embargo, el optimismo inicial se tornó en pesimismo con las tecnológicas llevándose la peor parte.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

TEXAS Y BRENT

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una ganancia del 2.1 ciento y se situó en 72.38 dólares, tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de acelerar su plan de reducción de estímulos.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el barril de petróleo en los contratos de futuros del WTI para entrega en enero ganó 1.51 dólares con respecto a la sesión previa.

El oro negro estadounidense ya comenzó la jornada en positivo contagiado por el optimismo de la víspera, tras el anuncio de la Fed, que adelantó una aceleración en la reducción de su programa de estímulo económico debido a la buena marcha de la economía.

Pero a diferencia de lo ocurrido en Wall Street, donde las acciones perdieron fuelle a lo largo de la jornada, el WTI se fue revalorizando durante el día.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó hoy en el mercado de futuros de Londres en 75.04 dólares, un 1.57 por ciento más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1.16 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 73.88 dólares.

La cotización del crudo avanzó tras conocerse una caída en las reservas estadounidenses mayor de lo que esperaban los analistas, lo que sugiere un avance sólido de la demanda.

-Con información de EFE