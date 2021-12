PAN la impulsó, PAN la sepulta: Diego Sinhue plantea terminar con Alianza Federalista

La Alianza Federalista se formalizó el 7 de septiembre de 2020 y su primera acción acción fue salir en bloque de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el 19 de ese mismo mes.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Diego Sinhue Rodríguez, Gobernador panista de Guanajuato, dijo hoy que su entidad regresa a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y planteó el fin de la Alianza Federalista, pues la ve “desdibujada”.

“Hay que invitar otros estados o ver si ya se le da sana sepultura (a la Alianza Federalista), pero fue un proyecto que funcionó”, señaló Sinhue Rodríguez ante medios de comunicación.

“¿Está muerta ya la Alianza Federalista?”, cuestionaron al mandatario. “Pues mira, yo creo que al final la Alianza fue un ejercicio, un ejercicio que cumplió su objetivo y vamos a ver qué podemos hacer para apoyarnos”, respondió.

“¿Dice fue?”, le cuestionaron. “Sí, porque ya no nos hemos reunido; (Jaime Rodríguez) ‘El Bronco’ ya no está, Silvano (Aureoles) ya no está, (Javier) Corral ya no está, quién más me falta… me falta otro Gobernador, Colima ya no está, Nacho Peralta ya no está obviamente y pues cuántos son que salieron. Hay que replantearnos los que nos quedamos que es (Javier) Cabeza de Vaca, (Miguel) Riquelme, su servidor, y Durango ver si nos reunimos, invitar otros estados o ver si ya se le da sana sepultura, pero fue un proyecto que funcionó, que sirvió un objetivo y fue buena la Alianza”, contestó.

María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua, anunció ayer que su administración abandonará la Alianza Federalista, fundada por gobernadores de oposición en 2019, para volver a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“Se ha visto que se logra más con el diálogo y la mediación que estando confrontados, por lo que Chihuahua estará de nuevo en la Conferencia Nacional de Gobernadores”, dijo la mandataria ante medios de comunicación.

Luis Serrato Castell, coordinador de Gabinete de María Eugenia Campos, dijo que la Gobernadora panista participará esta semana en la reunión de Conago que se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco.

Cinco de los 10 mandatarios que conformaban la Alianza original eran del Partido Acción Nacional (PAN), dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno independiente, uno de Movimiento Ciudadano (MC) y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La Alianza Federalista se encuentra integrada por Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila; José Rosas Aispuro, Gobernador de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas.