Ahh los jóvenes, y ahora sin secundaria

Después del encierro por la COVID, los jóvenes que estaban terminando su primaria quinto o sexto, recibieron su certificado, pero por las dificultades y limitaciones de los aprendizajes en línea, sus conocimientos son bastante limitados. Es necesario establecer programas de regularización en conocimientos que les permitan a sus jóvenes a adquirir las herramientas fundamentales para seguir aprendiendo en secundaria.

Es indispensable que las autoridades educativas tomen conciencia de la realidad que impactará en estas dos generaciones de jóvenes, que hoy se enfrentan a los años más difíciles de sus vidas, tienen entre 12 y 14 años, lo más duro y difícil de la adolescencia.

Otro gran problema es la deserción escolar en secundaria.

En Chihuahua hemos insistido y desarrollado desde un colectivo ciudadano, y de investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez una propuesta para la atención de los jóvenes que están en las calles de las dos grandes ciudades del estado.

Hemos vuelto al Gobierno del estado que considere establecer programas de políticas públicas etiquetada a disposición de la Secretaría de Educación y Deporte, a la Secretaría Desarrollo Humano y Bien Común, y de Salud, para combatir la deserción escolar de secundaria de las juventudes entre 12 y 17 años, como medida de prevención del delito y de las adicciones. Ya que el 90 por ciento de las sentencias condenatorias en los tribunales penales, se dictan contra personas que iniciaron sus actividades fuera de la Ley cuando pertenecían a ese grupo de población: jóvenes fuera de secundaria.

Algunos colectivos cuentan con programas para atender la deserción escolar con modelos de intervención exitosos y de alto impacto a estos jóvenes, dándoles la posibilidad de cursar la secundaria en un año, usando el sistema de certificación de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de CEDEX o INEA, brindándoles no sólo su certificación, sino fortaleciéndolos con conocimientos y respeto a los derechos humanos, alimentación, apoyo psicoemocional, artístico, y deportivo, como elementos formadores de la personalidad de los jóvenes.

La deserción escolar es un problema crítico que persiste, con niveles particularmente altos entre jóvenes vulnerables. Según datos estadísticos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) Inegi del año 2020, la cifra de jóvenes entre 12 y 17 años que deberían estar estudiando es de 400 mil, sin embargo, sólo estaban inscritos 344 mil jóvenes, lo que nos deja una población de 56 mil jóvenes de entre 12 y 17 años fuera de la escuela, de los cuales residen 21 mil en Ciudad Juárez, y 13 mil en Chihuahua capital.

Los números son tan dramáticos que parecen increíbles, la deserción acumulada de jóvenes entre 12 y 17 años en estas dos grandes ciudades es de 34 mil jóvenes que no continuaron sus estudios, en 2020, a los que hay que sumar los que abandonaron sus estudios después de haberlos iniciado y los jóvenes que enfrentaron los efectos de la pandemia, cuyos datos todavía no se capturan, por lo que a las cifras anteriores habría que sumar un índice mayor de deserción escolar, es decir, tenemos en las dos ciudades cerca de 50 mil jóvenes sin secundaria y menores de 18 años.

Ese es el ejército de reservas de la delincuencia y mientras tengan tan gran beta humana para reconstruir sus bandas y pandillas la lucha contra ellos será como los tejidos de Penélope.

El modelo alternativo de educación EMMA lo diseñamos y lo estuvimos probando con grupos piloto durante siete años y produjo resultados exitosos de 120 jóvenes que ingresaron en los grupos de prueba hace cinco años o más sólo uno cayó en las adicciones y lamentablemente murió de una sobredosis el año pasado.

Con el apoyo de Bienestar federal y algunas oficinas de Gobierno del estado, logramos replicar el modelo en siete sedes durante los años de la COVID el 2021 y primavera del 22 cerca de 400 jóvenes que se empiezan a desenvolver en sus estudios preparatorios o conseguir empleos en las industrias locales. y actualmente en el ciclo 22-23 tenemos otros 300 jóvenes que hemos reclutado prácticamente de la calle, donde no tenía nada que hacer más que vagar, o quedarse encerrados en sus casas hipnotizados por los juegos electrónicos o las aplicaciones del celular, sin futuro claro para cuando se enfrenten a su mayoría de edad.

Los efectos de los esfuerzos de grupos ciudadanos son solamente.

Indicadores de lo que se puede hacer, pero estos programas de atención a la deserción escolar deben ser políticas públicas diseñadas y llevadas a la práctica por los gobiernos, tienen las instituciones y los programas, sólo necesitan adecuarlos e inyectarles presupuesto.

Soy Diputado ante el Congreso del estado de Chihuahua y esta propuesta la he presentado cada vez que se va a aprobar el presupuesto de egresos y como fui reelecto, esta es la quinta vez que lo hago, la quinta vez que me escuchan, a veces hasta me aplauden. Pero los ejecutivos del estado, se preocupan por otras cosas el Gobernador Corral en perseguir a Duarte y la gobernadora actual por los negocios en convertir la Administración pública que debería ser para todos los chihuahuenses, ahora sólo para los negocios de la élite norteña y fronteriza, pero que le vamos a hacer.

Para lograr instalar un Gobierno que pusiera el énfasis de sus acciones en los seres humanos que habitan en este país, tuvimos que pelear una y otra vez desde 1988, por 30 años cumplidos, ahora para lograr que descubran, que las mujeres y hombres del mañana inmediato se forman entre los 12 y los 17 años y que ahí hay que atenderlos, espero que pasen menos años, aunque ya llevamos diez.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.