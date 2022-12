Francia: Incendio en un edificio de 7 pisos en la ciudad de Lyon deja 10 muertos

Madrid, 16 Dic. (EUROPA PRESS).- Al menos 10 personas han muerto y 14 han resultado heridas durante la madrugada de este viernes a causa de un incendio en un bloque de pisos de siete plantas en al ciudad francesa de Lyon.

Alrededor de las 3:15 horas, los servicios de emergencia han recibido una llamada por un incendio en bloque de pisos en una calle del extrarradio de Lyon, tras lo cual han acudido 170 bomberos y 65 camiones autobombas del Cuerpo de Bomberos de la ciudad francesa, según ha informado la prefectura de Auvernia-Ródano-Alpes en un comunicado.

