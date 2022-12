Inflación en Eurozona baja por primera vez en 17 meses y llega al 10.1% en noviembre

Madrid, 16 de diciembre (Europa Press).– La inflación interanual de la eurozona se situó en noviembre en el 10.1 por ciento, lo que implica una bajada respecto del récord histórico del 10.6 por ciento registrado en octubre, la primera desaceleración en su escalada en 17 meses, aunque la corrección fue una décima menos intensa de lo anticipado inicialmente por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que señala a España como el país de la UE donde los precios subieron con menor intensidad, con un 6.7 por ciento.

Por su parte, en el conjunto de la UE, la tasa de inflación interanual se ralentizó en noviembre al 11.1 por ciento desde el 11.5 por ciento registrado en octubre.

La lectura de inflación en noviembre para la eurozona representa el primer signo de moderación en la escalada de los precios iniciada en el verano de 2021 y la mayor corrección a la baja del impulso inflacionista desde agosto de 2020, mostrando así al Banco Central Europeo (BCE) los primeros signos del efecto del cambio de su política monetaria.

En su reunión de ayer, el instituto emisor de la eurozona elevó los tipos en 50 puntos básicos, hasta el 2.5 por ciento, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, adelantó que se acometerán más subidas de semejante intensidad “durante un periodo de tiempo”.

Asimismo, los servicios subieron un 4.2 por ciento interanual, una décima menos que en octubre, y los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 6.1 por ciento, en línea con el dato del mes anterior.

Entre los países de la UE, la inflación interanual descendió en noviembre en dieciséis Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en ocho.

De este modo, el diferencial de precios favorable a España respecto de la eurozona fue de 3.4 puntos porcentuales y de 4.4 puntos en relación al promedio de los Veintisiete.

En comparación con otras grandes economías mundiales, en noviembre la tasa de inflación de Estados Unidos se moderó al 7.1 por ciento, lo que supone un descenso de seis décimas respecto al dato de octubre y el menor incremento de precios de todo 2022.

