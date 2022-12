La calidad de las elecciones no será igual con el Plan B, asegura Consejero Faz Mora

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Consejero electoral Martín Faz Mora consideró que con el Plan B “los estándares de calidad” con los que se estaban realizando los procesos electorales no van a ser los mismos y aseguró que sí hay riesgos de, por ejemplo, un mayor ausentismo de funcionarios de casilla el día de la jornada y que además haya problemas para instalarlas ante la falta de capacitación de los funcionarios que implicará la desaparición del servicio profesional electoral.

La noche de ayer, la Cámara de Diputados aprobó la reforma en la materia y la turnó al Senado para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual “si algún proyecto de Ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobara, por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción”.

El Consejero Faz Mora precisó que con la Reforma Electoral ya no habrá personal del servicio profesional electoral, el cual, dijo, es indispensable por lo que su “desmantelamiento” impactará al sector más profesionalizado “de tal manera que si se aprueba en los términos en los que está tendremos que ver la forma de cómo cubrir esos espacios, pero sin duda el estándar de calidad podría bajar porque a quienes se les está prácticamente despidiendo es a quienes se ha estado capacitando de manera permanente, que llegaron incluso a su cargo por un concurso abierto, por un concurso de oposición y que permanentemente se están capacitando”.

“Significa que ahora vamos a tener que ocupar personal menos especializado, menos técnico, eventual que no creo que tenga el mismo nivel de calidad que tiene el servicio profesional electoral. Eso no quiere decir que no se pueda hacer un ejercicio de reducir el número de personas que están en las juntas distritales, pero no al nivel de lo que se está buscando ahora que es pues prácticamente desmantelarlas”, reiteró.