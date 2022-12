VIDEOS: Acuario de 25 metros de alto en Berlín estalla y deja mil 500 peces muertos

Por Emily Schultheis y Frank Jordans

Berlín, 16 de diciembre (AP) — Un enorme acuario en Berlín se reventó, soltando agua, escombros y cientos de peces tropicales de la atracción turística AquaDom en el corazón de la capital alemana el viernes por la madrugada.

La policía dijo que partes del edificio, que contiene también un hotel, cafés y una chocolatería, sufrieron daños con el derrame de un millón de litros (264 mil galones) de agua poco antes de las 6:00 horas de la mañana. Dos personas sufrieron lesiones leves, según los bomberos.

La empresa propietaria de AquaDom, Union Investment Real Estate, dijo en un comunicado el viernes por la tarde que las razones del incidente “todavía no estaban claras”.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022