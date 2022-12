“Perdón por mi falta de sensibilidad”: Yordi se disculpa con Sasha por entrevista

Apenas hace unos días, la exintegrante del grupo musical Timbiriche utilizó su cuenta de Twitter para reclamarle a Rosado que no le había faltado experiencia, sino empatía al hablar sobre el tema.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El conductor Yordi Rosado se disculpó con la cantante Sasha Sokol tras haberle realizado una entrevista a Luis de Llano, a quien la cantante señaló por haber abusado de ella cuando tenía 14 años, y de lo dicho en una entrevista con Adela Micha.

Rosado justificó que el objetivo de su entrevista al productor acusado, fue “abrir espacios” y “dar voz” a los y las artistas, y reconoció que le “falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender”.

“Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso. […] A ti amiga [Sasha Sokol], perdón. Perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión. Perdón por no identificar el sentimiento, ni de antes y también el de ahora. Te ofrezco una disculpa. Jamás es, ni ha sido, ni será, mi intención lastimar a nadie”, dijo en un video el conductor.

“Hoy más que nunca se debe acabar con el silencio, con la indiferencia y la normalización. La falta de conocimiento que existe ante temas de violencia de género no puede seguir sucediendo y es algo que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar y que estamos viviendo en todo momento”, agregó.

El pasado 8 de marzo, Sokol denunció al productor Luis de Llano de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha publicó un hilo en su cuenta de Twitter en donde hablaba sobre la “relación” que mantuvo con él a partir de cuando ella formó parte en la puesta en escena de Vaselina con Timbiriche.

Luis de Ya no Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

La artista mexicana señaló a Luis de Llano por haber abusado de ella y continuar haciéndolo al manipular la verdad, después de que el productor hablara sobre ella en La entrevista con Yordi Rosado, donde, dijo, minimizó la relación con el fin de “eximir su responsabilidad en los hechos”. El creador del grupo Timbiriche reveló al presentador que tuvo una relación con la cantante cuando ella tenía 14 años y él 39. Por su parte, el productor aseguró que la base del vínculo consistió en la presunta búsqueda de Sasha por “una figura paterna”.

Sasha Sokol entabló una demanda civil contra Luis de Llano por violencia al revictimizarla con sus declaraciones. Este tema fue abordado por la periodista Adela Micha en la reciente entrevista que realizó a Yordi Rosado, quien afirmó: “Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”.

Apenas hace unos días, el pasado 13 de diciembre, la exintegrante del grupo musical Timbiriche utilizó su cuenta de Twitter para reaccionar a la entrevista que Yordi Rosado concedió a Adela Micha.

Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Sasha Sokol le reclamó a Rosado en su cuenta de Twitter: “No te faltó experiencia, te faltó empatía”.

“Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, escribió Sokol en Twitter anexando la entrevista de Yordi con Luis de LLano.

Por último, Sasha Sokol le dijo a Yordi Rosado: “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… no pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú no la tuviste”.

-Con información de Proyecto Puente